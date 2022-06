Las fichas cambiaron y se mueven a la par. Luego de que el proyecto Viaducto Sur volviera al archivo, el pasado 4 de mayo, la intención de la Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil por ejecutar la obra, que promete desde 2008 conectar la zona portuaria de Guayaquil con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal, pasó de ser una solicitud a una acción que, pese a no tener la venia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, toma forma con el bosquejo de un nuevo modelo del proyecto que se plantea presentar en agosto próximo.

Guayaquil: La Policía vincula un arma de fuego con 13 eventos violentos en 3 distritos Leer más

En reiteradas ocasiones, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, ha señalado que el proyecto vial de 44 kilómetros que prevén relanzar en 2023, no fue archivado. Más bien, ha justificado que la iniciativa entró a una etapa de reestructuración de estudios con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También, han enfatizado en que la iniciativa, que es parte del Plan de Inversiones de 2025, es competencia exclusiva de Obras Públicas.

Postura con la que discrepa la prefecta del Guayas, Susana González, quien aseguró a EXPRESO que desde que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le delegó, en 1997, las vías de la provincia, construir el quinto puente es su competencia. Es más, detalla González, el Viaducto Sur es parte del inventario vial del Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial de su administración.

González detalló que su administración bosqueja hace un año una propuesta integral para ejecutar la construcción del Viaducto Sur y nuevos ejes viales en la provincia, las que serán presentadas “en el primer encuentro regional de vías” que su administración prevé realizar en agosto próximo. Paralelo a este evento, que reunirá a empresas e inversionistas nacionales e internacionales, González añadió que presentará el proyecto al Ministerio de Transporte para coordinar acciones más no para pedir aprobación.

Roban $ 27 mil en suplementos nutricionales en hospital de Quito Leer más

“El rumbo del Guayas lo va a manejar Guayas; es una determinación. Lo vamos a manejar con los municipios involucrados. Yo no me siento en mesas técnicas estériles, donde lo único que han hecho es retrasar obras como las del Dragado del Guayas por 53 años y un puente sur fallido tras cinco intentos. En esto sí soy enfática: la payasada y el ridículo político no entran en mi administración. Aquí estuvo dos veces el ministro (Marcelo Cabrera) y no ha cumplido en nada. (...) Ahora me van a decir que quieren reclamar algo cuando a la provincia no la han atendido donde les corresponde”, concluyó González, quien invitó al Gobierno a presentar “el plan que los faculta a ellos para decir que nosotros no podemos ejecutar el puente sur”.

Cambios: Obras Públicas indicó que realiza la reestructuración de estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto con inversión del Banco de Desarrollo Internacional.

Inversión: La iniciativa vial es parte del Plan de Inversiones 2025 de Obras Públicas, junto a otras iniciativas viales en las que, en total, prevén invertir $ 5,2 millones.

Previsión: El Ministerio de Transporte prevé lanzar el proceso en 2023, Prefectura del Guayas planea presentar, ante el órgano rector, un nuevo proyecto para ejecutar la obra.

El presidente Lasso plantea un "Plan Colombia” en Ecuador para combatir el narcotráfico Leer más

Este Diario solicitó una entrevista con el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, para conocer a profundidad el argumento técnico y legal en el que sostienen que la competencia para construir el proyecto vial “es única y exclusiva” del Ministerio que preside, pero hasta el cierre de este reportaje, no se concretó el diálogo. Solo se remitió un documento titulado ‘Viaducto Sur de Guayaquil competencia del Ministerio de transporte y Obras Públicas’. En el que señalaron que la entidad “es el órgano rector en materia de vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, tal como lo disponen la Constitución y más leyes de la materia”. No obstante, en un último párrafo, la entidad explicó que “cabría la delegación de competencias hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y con la autorización previa del Ministerio de Transporte, requisito indispensable para dicha delegación”.