Verónica Abad: "La ley no dice ceder poder, sino tomarlo en ausencia del presidente"

En su reciente gira por Europa, el presidente Daniel Noboa rompió el silencio sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien recientemente le quitaron la visa estadounidense, expresando sus desacuerdos y alineándola con el correísmo. Desde Tel Aviv, Israel, Abad responde y conversa con EXPRESO sobre la tensa relación con el mandatario, las polémicas del Gobierno y el hostigamiento que dice sufrir desde el Ejecutivo.

- El presidente Daniel Noboa recientemente señaló que usted se ha ido en contra del Gobierno y que está alineada con el correísmo...

Soy una persona opuesta a los valores que se contraponen a mis 24 años de carrera. Todo lo contrario a ello, sin duda alguna no marca mi estabilidad ni mi identidad política. Más bien creo que es una cortina que quiere desviar el tema puntual del abuso del poder.

- Para tenerlo claro, ¿usted tiene alguna afinidad con la Revolución Ciudadana?

Nunca he sido. Yo no lo considero un enemigo ni al señor Daniel Noboa, ni al señor Rafael Correa, ni a cualquier otra persona. La política se trata de adversarios, es decir, de ideas adversas que se debe llenar de argumentación. La pregunta es qué defiende el señor Noboa.

- Le devuelvo la pregunta, ¿qué cree usted que defiende el presidente Noboa?

Es lo que yo me pregunto. Yo sí puedo decir que yo he sido leal a mis principios y valores que colocamos en una propuesta de gobierno (...)

- Con las discrepancias que ahora son visibles, ¿qué la motivó, en su momento, a aceptar ser el binomio de Noboa?

El programa político. Si lo revisan, podrán ver claramente que lo que hemos propuesto tiene que ver mucho con el componente social, área en que tengo preparación. Y en un inicio fue así, porque yo me iba a encargar de eso...

- Si hubo sincronía al inicio, ¿en qué momento surgió el distanciamiento? ¿Fue el pacto con el correísmo y el PSC?

Así es, saliéndose totalmente de una propuesta distinta. La nueva política es no seguir el continuismo, es no seguir haciendo lo mismo que hemos fallado en democracia el Ecuador durante casi 60 años.

El presidente Daniel Noboa llegó a un "acuerdo legislativo de gobernabilidad" con los bloques de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC). ARCHIVO ASAMBLEA NACIONAL

- Sin embargo, para los proyectos de ley económicos urgentes era inevitable buscar una mayoría en la Asamblea...

Lo que ocurre en la política es eso, hay que sentarse a conversar, es correcto, pero con transparencia. La pregunta es si eso (el pacto en la Asamblea) está haciendo algo en el Ecuador. ¿Lo estamos palpando ya en resultados?

- Recién cumplió cinco meses en Israel, ¿se siente más embajadora que vicepresidenta?

Nunca he dejado de ser vicepresidenta. Tengo prohibiciones de la Cancillería para no rendir cuentas cuando estoy obligada a hacerlo...

- ¿Esta entrevista la está brindando en rebeldía?

No en rebeldía, en derecho. Lo que estoy haciendo es dando a conocer lo que requiere el país... Si no se habla a tiempo, el Ecuador está en alto riesgo de ser gobernado por personas que no tienen la capacidad de entender qué es un estado de derecho.

- Fue enviada a Israel, su hijo estuvo preso, denuncia hostigamiento y ahora se quiere presentar una denuncia electoral, ¿todo está conectado?

Esto tiene como único fin de que no se pueda dar el orden constitucional. El tiempo avanza y hay un reloj electoral. No obstante, es clara la persecución política, no solamente desde el momento que mi hijo fue atropellado...

- Sobre el caso Nene, la presunta víctima relata que usted lo habría dirigido hacia un asesor suyo y su hijo por el cargo en la Vicepresidencia, ¿tiene conocimiento de esto?

No. Este caso la defensa de mi hijo lo tiene claro y ellos son los que tienen que hablar de acuerdo a la legalidad y el proceso.

- ¿La anunciada denuncia del consejero Juan Esteban Guarderas ante el Tribunal Contencioso Electoral es la que usted alertó días atrás?

Es justamente lo que denuncié, entre otras cosas más, como el levantamiento de una investigación por un supuesto tráfico de influencias, el tema de que me quiten la visa... ¿Qué más puedo esperar yo, que se siga cocinando cualquier otra cosa más?

- ¿Cuál es su postura sobre la crisis diplomática con México iniciada por la detención de Jorge Glas?

Independientemente del fin, aquí hay principios que respetar. Que son inamovibles y no se puede atropellar porque a alguien se le ocurrió que tiene que atropellar. Esto de México ha dejado ver supuestamente que había dos caminos, o entrar de esa forma asaltante, versus dejarlo escapar...

La incursión de Ecuador en la Embajada de México en Quito provocó el rechazo de la región, así como una denuncia del Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia. ARCHIVO EFE

- ¿Cuál era la vía adecuada?

La forma de haberlo hecho es obviamente por la parte diplomática. Tenemos un cuerpo diplomático, tenemos normativas, tenemos el derecho internacional. Hemos visto cómo han querido cambiar la ley para poder dar a dedo embajadas con gente que no es preparada. Eso es un insulto a un cuerpo diplomático.

- ¿Y sobre el caso Olón?

Es exactamente igual. En nombre de sus intereses privados (Noboa), está atropellando los derechos de la naturaleza, de los comuneros. Meten la fuerza pública y nadie dice nada. Creen que con un papel, un comunicado, todo se ha arreglado, cuando hay tráfico de influencias, por supuesto, es clarísimo.

- ¿Daniel Noboa da señales de ser un presidente autoritario?

Con las decisiones en contra de una constitución, ya lo es, sin duda alguna.

- Incluso se lo ha empezado a comparar con el expresidente Rafael Correa.

No tengo nada ni contra el señor Correa ni contra el señor Noboa, son los hechos los que le definen. Los medios de comunicación son sin duda alguna aquellos que van a estar próximamente amenazados ante un totalitario.

- ¿Estará en el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa?

No he sabido que tiene que dar rendición de cuentas. Yo lo di en días pasados, el mes anterior fueron invitados obviamente a la Vicepresidencia y yo lo di a través de Zoom. Desconozco lo que me pregunta.

- ¿Será candidata en 2025? ¿Ha tenido ofrecimientos de partidos políticos?

No, y no está en mi pensamiento. Lo que yo quiero es cumplir en paz lo que se me ha designado y el pueblo ecuatoriano lo ha designado.

