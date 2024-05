Juan Esteban Guarderas: "claro que he ido a Carondelet"

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, respondió, este viernes 17 de mayo de 2024, a las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, confirmando que sí ha ingresado al Palacio de Carondelet.

Guarderas anunció que presentará una denuncia en contra de Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una supuesta infracción electoral al realizar campaña anticipada durante las elecciones seccionales de 2023, cuando la hoy Vicepresidenta era candidata a la Alcaldía de Cuenca.

La segunda mandataria, quien cumple funciones como embajadora por la paz en Israel, se refirió a la denuncia de Guarderas y sobre la que dijo que "ya cae en la ridiculez". Además, señaló a su denunciante de haber sido visto "entrando y saliendo, constantemente, de la Presidencia".

Esta mañana, en entrevista con La Posta, el consejero confirmó que sí ha estado en el Palacio de Carondelet. Al ser consultado de con quién habla en el Gobierno, responde que no puede dar los nombres de los funcionarios y que sería irresponsable hacerlo, argumentando que con ellos está "investigando casos concretos contra políticos específicos"

Guarderas sostiene que tiene una agenda anticorrupción y que "metiendo juicios" quiere "establecer miedo en todos los candidatos y en todos los funcionarios que vayan a hacer ilegalidades de cara a las próximas elecciones".

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, habló sobre su posición de cara a la demanda sobrepuesta por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas.



Niega ser operador político del Gobierno de Daniel Noboa y afirma que quiere, a través de la denuncia en el TCE, que la vicepresidenta Verónica Abad sea destituida. También añade que viene realizando este tipo de denuncias electorales porque "el Consejo Nacional Electoral no fiscaliza nunca".

Verónica Abad acusa al Gobierno de buscar destituirla

Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2023 del presidente de Ecuador, Daniel Noboa (d), junto a la vicepresidenta, Verónica Abad (i), durante un acto protocolario en el Palacio de Carondeletale efe

La denuncia del consejero Guarderas llega días después de que la vicepresidenta Verónica Abad alertara -el 13 de mayo- de un presunto plan del Gobierno de Daniel Noboa en su contra para ser destituida a través del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

"Hoy quieren destituirme a cuenta cabal a través del TCE y lo que quisieron hacer con esta investigación de tráfico de influencias en la Vicepresidencia es una muestra clara de ello", indicó la segunda mandataria.

Ante los rumores de que la denuncia de Guarderas correspondería a esta alerta, el consejero del CPCCS señaló que "no se ha vendido al presidente" y que su accionar corresponde a un ejercicio ciudadano que, además, ya ha realizado con resultados positivos.

Esteban Guarderas: "no descarto enjuiciar al presidente Daniel Noboa"

Este 16 de mayo, durante una entrevista con Ecuavisa, al consejero se le preguntó si debería considerarse también iniciar un proceso electoral contra el presidente Daniel Noboa. Se señaló que, según publicaciones en redes sociales, Noboa también habría realizado una campaña anticipada antes de las elecciones de agosto de 2023, donde pasó a segunda vuelta con la candidata del correísmo, Luisa González.

Frente a la pregunta, Guarderas respondió: "yo no soy el Consejo Nacional Electoral. A mí no me compete enjuiciarlos a todos". También indicó no haber visto esas publicaciones y que "aparentemente están borrados"

Horas más tarde, en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Quito, el funcionario señaló que inició este proceso de fiscalización hace más de un año. Refirió que "no estaban en mi radar las candidaturas de la muerte cruzada" y añadió que "no descarto enjuiciar al presidente Noboa".

