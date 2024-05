Juan Esteban Guarderas: “Lo que piense Daniel Noboa me tiene sin cuidado”

Hace una semana, la vicepresidente Verónica Abad alertaba de un plan del Gobierno para destituirla vía el TCE. Hoy el consejero de Participación, Juan Esteban Guarderas, la denuncia por hacer precampaña. Para él son coincidencias. Niega ser un arma de la “guerra civil política” al interior de ADN.

- Usted le ha dado una de las mayores alegrías al presidente Daniel Noboa, después de la terrible semana que tuvo con el caso Olón. ¿Qué opina?

Entiendo que la esencia (de la pregunta) es saber si soy o no un perro del Gobierno. Yo he enjuiciado a todo el mundo, en distintos campos y siempre me han dicho que al enjuiciar a uno beneficio a otro. Cuando enjuicié a Pabel Muñoz decían que estaba peleado con Paola Pabón, entonces me decían “eres un perro de Pabón”. Yo enjuicio porque mi rol es luchar en contra de las ilegalidades. No puedo proyectarme sobre cuáles son las guerras civiles de los partidos porque sino no enjuiciaría a nadie.

- Tiene un video de Verónica Abad sentada en un sillón, sin un logo, mientras que tiene a Daniel Noboa en un mitin en la calle, con banderas y con el logo de ADN. ¿Cómo escoge a uno y rechaza a otro?

Esta investigación viene desde las elecciones seccionales. He demorado un año en plantear, recopilar, periciar. Lo que usted me está diciendo ocurrió a mediados del año anterior. ¿Tengo que volver para atrás para incorporar nuevos perfiles porque lo que hice no valió? La fase de aseguramiento de las pruebas ya está concluida.

- ¿Qué mueve sus denuncias?

Quiero evidenciar el trabajo inepto del CNE. Al hacer esto, con las condenas que hemos logrado con Alembert Vera, Pabel Muñoz, con el alcalde de La Maná, demuestro que el CNE no está trabajando. En términos patriotas el mensaje es: No importa cuántos casos Metástasis, cuántos casos Purga tengamos, mientras no limpiemos la política vamos a tener la misma clase política que va a permitir la reproducción del crimen organizado.

- Habla del caso Metástasis, se dice un patriota y es usted un consejero de Participación Ciudadana. ¿Por qué en el CPCCS, donde se está llevando el concurso para la Defensoría Pública, no se le ha preguntado a Johanna Verdezoto sobre una supuesta reunión con uno de los candidatos, Daniel Frías, virtual ganador, y que es una persona que se le encontró un vehículo de esta red delictiva de Metástasis?

Le recomiendo que mire la comparecencia de la Comisión Ciudadana de Selección, de todos los consejeros yo fui el que les quemé. Me preparé, lo estudié y obtuve buenos resultados. El asunto es el siguiente: a mí me ponen una foto en Internet y dicen que esta es la consejera Verdezoto sin ningún tipo de prueba. Le pregunté a Verdezoto y ella no sabía, no entendía...

- ¿Por qué no ha habido el interés en el pleno de preguntar a Verdezoto, como sí hubo cuando se supo de Nicole Bonifaz y su viaje a Galápagos, sobre esa reunión?

Las pruebas contra Bonifaz sí eran enormes. Es ilegal irse con fondos públicos fuera de la sede. Acá con lo de Verdezoto me llega una foto yo no sé quién es quién. Otra cosa, nosotros no podemos investigar por cualquier cosa. Solo podemos investigar por corrupción y por ilegalidades que afectan a la participación ciudadana. Además no me han denunciado. ¿Quieren que rompa la ley?

- Tampoco le han denunciado las supuestas infracciones electorales y usted lo hace...

En Ecuador ocurre que la ciudadanía no es considerada víctima de la corrupción. En el Código Penal, los delitos de corrupción son contra la eficiencia del Estado. Entonces yo no puedo enjuiciar. En cambio, en el TCE yo puedo impulsar los juicios y soy parte activa del proceso.

- Es un proceso que beneficia al presidente Daniel Noboa...

Yo no estoy pendiente de las redes sociales de Daniel Noboa (...) Yo acabo de terminar mi investigación de las elecciones seccionales de 2023, la semana pasada me dieron la pericia, y no me voy a quedar sentado. Jamás podemos caer nosotros en términos éticos de decir ‘a este ladrón no le voy a denunciar porque hay otros ladrones que han hecho lo mismo’.

- ¿Enjuiciar a un ladrón para que el otro esté feliz?

Lo que piense Noboa a mí me tiene sin cuidado. Repito: Lo que piense Noboa me tiene absolutamente sin cuidado.

Guarderas ha elegido el artículo 278 del Código de la Democracia que señala que las infracciones graves, entre ellas hacer campaña electoral anticipada, son sancionadas con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación, desde 6 meses hasta 2 años.

Es abogado y consejero de Participación Ciudadana (CPCCS). Antes fue director de la Fundación Lucha Anticorrupción y fue asesor en el Consejo Nacional Electoral. Con sus denuncias por infracciones electorales ha logrado sanciones económicamente en contra de Alemberth Vera, Pabel Muñoz e Hipólito Carrera.

