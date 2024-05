Verónica Abad confirma que Estados Unidos le retiró la visa

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, confirmó, este 16 de mayo de 2024, que los Estados Unidos le retiró la visa. La segunda mandataria refirió que no es cierto que esto esté relacionado con el proceso judicial que enfrenta su hijo, como se ha rumorado, porque no le han indicado las razones del retiro.

Al descubierto el plan macabro del correísmo contra la fiscal Diana Salazar Leer más

Lea también: Caso Olón: ADN cuestiona proceso que busca juicio político contra cinco ministros

En una entrevista en Diario La Hora, Abad señaló que el Consulado de Estados Unidos en Guayaquil le dio la noticia del retiro de la visa, pero que no le explicaron las razones. "No es mi prioridad, habrá razones en las que puedo abogar y preguntar. No es mi interés en este momento, en realidad, porque he trabajado con el pueblo norteamericano, a través de mi Fundación Ecuador Empresario que recibía fondos de los Estados Unidos", refirió.

Para la Vicepresidenta, se ha filtrado información “desinformando” respecto de que la medida estaría relacionada al proceso judicial que enfrenta su hijo, Francisco Barreiro Abad -en el denominado caso Nene-, por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia.

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, habló con La Hora sobre su posición de cara a la demanda sobrepuesta por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCS) Juan Esteban Guarderas.



Revisa lo que dijo 👉 https://t.co/V2w77pTJrh pic.twitter.com/SnzrNAtZFV — Diario Expreso (@Expresoec) May 16, 2024

Caso Olón: ADN cuestiona proceso que busca juicio político contra cinco ministros Leer más

Verónica Abad responde a Esteban Guarderas por la denuncia ante el TCE

La vicepresidenta de la República respondió al consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, quien ha anunciado que hoy, 16 de mayo, presentará una denuncia por infracción electoral en su contra.

“Esto ya cae en la ridiculez, la prueba está cuando el mismo entrevistador muestra pruebas fehacientes sobre la primera autoridad del país, y no tiene qué decir. Entonces ¿La ley está hecha para una persona, o para los 18 millones de ecuatorianos? O ¿el Gobierno está sobre la ley? Entonces es grave, al señor Guarderas lo han visto entrar y saliendo constantemente de la Presidencia”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO