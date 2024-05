Venció plazo para la entrega de estrategias militares en la guerra

Este lunes 7 de mayo, terminó el plazo de 30 días que se estableció en el Decreto Ejecutivo 218 para que el Ministerio de Defensa recepte los planes, regulaciones y lineamientos de las comandancias militares en Ecuador para desarrollar el conflicto interno armado declarado.

Diario EXPRESO buscó al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, para conocer los puntos prioritarios en la guerra pero por cuestiones de agenda no fue posible y se comprometieron a atender el pedido este 8 de mayo.

El objetivo del documento antes mencionado es poner en marcha una estrategia que permita resultados a largo plazo con acciones inmediatas; como la declaratoria de zonas de seguridad, territorios bajo dominio completo militar y otras actividades que permite un estado de excepción.

La propuesta llegó por el impedimento legal ecuatoriano de no extender más de 90 días un estado de excepción. Y, antes de que termine el último dado en enero pasado, se buscó una alternativa; pues el Gobierno Nacional reconoció que las muertes violentas superaron la media mundial y que era hora de medidas radicales.

En marzo, la Corte Constitucional dijo en su dictamen 2-24-EE/24 que la existencia del conflicto armado interno no depende del reconocimiento del régimen o de un estado de excepción. Por lo tanto “el presidente de la República puede y debe” movilizar a las Fuerzas Armadas según lo considere.

Patricio Acosta, experto en seguridad, estrategia y militar en servicio pasivo, sostiene que no duda que los uniformados ya hayan entregado lo demandado porque además “el estudiar al enemigo” es “algo que siempre han hecho, especialmente en tiempos de conflictos bélicos con Perú. Afirma que es probable que ahora se mire la factibilidad de las recomendaciones.

“Sepan ustedes que en la guerra no se puede definir un tiempo de fin. Peor en un conflicto armado interno porque no hay un enemigo visible y se oculta en la población civil. Va a continuar, Colombia pidió ayuda a Estados Unidos y aún no se puede librar por completo”, expuso Acosta.

Mientras que, Diego Pérez experto en seguridad pública y de Estado, enfatiza que aún se debe consolidar la solución estructural, pues no solo se trata de acciones operativas con elementos de las Fuerzas Armadas en determinados territorios.

“Hay acciones, están sucediendo cosas. No se puede decir que no están trabajando, pero la dinámica está pensada en contener los fenómenos coyunturales. Aun no se ven distancias sustanciales de lo que haya ocurrido en un estado de excepción. Al final del día, es utilizar intensivamente a las Fuerzas Armadas para tomar el control”.

Sin embargo, insiste que todas estas estrategias deben estar enmarcadas en un plan macro de seguridad que ataque la violencia criminal en Ecuador de forma estructural. Por lo pronto, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, presentó de forma reservada en la Asamblea Nacional los avances del plan Fénix.

Propuesta. Los expertos consideran que se debe incluir a los reservistas en las tareas de control durante la guerra. Se lo hizo en la última Consulta Popular. Efe

PUNTOS CLAVES

Los expertos en seguridad enfatizan que la información real y los estudios minuciosos de las zonas conflictivas son elementos “primordiales” en la guerra interna y que son el punto de partida para la toma de decisiones en las estrategias a implementar. No obstante, debe ser complementada con más herramientas.

ASPIRACIÓN

El documento desclasificado al que EXPRESO tuvo acceso señala que una vez estudiado los territorios problemáticos pueden ser declarados como zonas de seguridad que pasarán al control absoluto de las fuerzas Armadas, estos pueden ser desde las prisiones del país hasta espacios estratégicos e importantes en el país.

ALCANCE

El Ministerio de Finanzas y la Autoridad Nacional de Planificación deben participar también en este plan para establecer la programación presupuestaria plurianual. Los aspectos a cubrir serán los sistemas de inteligencia estratégica, contrainteligencia, protección interna y el mantenimiento del orden público.

