Vehículo abandonado en la avenida 25 de Julio obliga a evacuar Metrovía Valdivia

Según testigos, tres hombres abandonaron un vehículo en plena arteria y se subieron a otro. El área permanece cerrada

La ciudad vuelve a encender las alertas. A las 6:20 de la mañana, según informó la Policía, un vehículo tipo SUV fue abandonado en plena avenida 25 de Julio, cerca de la intersección con la avenida Puyo. El hecho escaló a un operativo policial y militar que obligó al cierre total de la vía y la evacuación, en este momento, de la parada Valdivia de la Metrovía.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), a través de sus canales oficiales, confirmó el cierre de todos los carriles de esta arteria vial. En la zona, agentes de tránsito colaboran con la Policía Nacional en las labores de seguridad y control vehicular.

“Por disposición de la Policia, se procede al cierre y la evacuación de la parada Valdivia de la Metrovía. La medida se debe a un procedimiento de seguridad y verificación de un vehículo abandonado”, informó la ATM.

Según ha informado la Universidad Agraria, a causa de este hecho y por precaución, la jornada hoy se llevará a cabo vía telemática.

Carro abandonado encendió las alertas en el área

Según testigos, tres sujetos descendieron del automóvil, lo dejaron estacionado en medio de la vía y huyeron en otro vehículo. La maniobra encendió las alarmas de inmediato. La zona, cercana al Hospital del Día IESS Sur Valdivia, es altamente transitada y conecta el sur con el centro de la ciudad.

A esta hora, la avenida 25 de Julio se mantiene completamente cerrada, y el tráfico vehicular está totalmente detenido. Se ha establecido un amplio perímetro de seguridad que bloquea varias cuadras a la redonda.

Psicosis y antecedentes recientes

Este nuevo incidente se suma a una cadena de eventos que han encendido el miedo colectivo en Guayaquil. Apenas ayer, 20 de octubre, una mochila abandonada en el Mercado Central provocó otra evacuación masiva. Aunque solo contenía ropa, bastó para paralizar todo el sector durante varias horas.

El alcalde Aquiles Álvarez se pronunció tras ese evento, admitiendo que la ciudad vive un “estado de psicosis colectiva”, donde cualquier objeto fuera de lugar se convierte en una amenaza.

Y el temor no es infundado. El pasado 14 de octubre, un coche bomba explotó en la avenida Joaquín Orrantia, dejando un muerto y más de 30 heridos. A eso se suman una falsa alarma en un centro comercial del norte el 17 de octubre y otro vehículo explotado en el centro el 17 de septiembre.

¿Qué se sabe del vehículo?

Hasta el momento, no se ha confirmado si el vehículo abandonado contenía explosivos. Las unidades especializadas en desactivación de explosivos (GIR) trabajan en la escena, mientras las Fuerzas Armadas resguardan el perímetro.

La movilidad, completamente afectada

El cierre de la avenida ha generado caos vehicular en todo el sur de Guayaquil. Usuarios reportan desvíos inesperados, colapso en calles aledañas y demoras en el servicio de transporte público.

Las autoridades piden mantener la calma y evitar circular por la zona. Se recomienda usar vías alternas como la Av. Domingo Comín.

