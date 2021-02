Coronavirus: 6.228 ecuatorianos han sido vacunados en la Fase Cero

La información sobre la vacunación ha llegado, pero con retraso. Luego de dos semanas de haber iniciado la Fase Cero del Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV2 en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha revelado este 4 de febrero el número de vacunados hasta ahora en el país.

Hasta la fecha, este dato permanecía bajo el secretismo de las autoridades de Salud, puesto que la institución pública se negaba a dar información que llegó a catalogar como confidencial, enmarcada en, según Salud, los acuerdos que firmó con la farmacéutica Pfizer.

El hecho contrastaba con la realidad de otros países a los que también ha llegado la vacuna de Pfizer, en los que las cifras fueron publicadas sin problemas desde el inicio.

El anuncio de la cartera de Estado, divulgado a través de un comunicado, informa que en total se ha administrado la primera dosis de la vacuna de Pfizer a 6.228 ecuatorianos, en las 24 provincias del país: 5.976 de 99 hospitales de la red pública y privada y 252 adultos mayores de centros gerontológicos públicos y privados.

La cantidad se desglosa, de acuerdo al comunicado, de esta manera:

Centros gerontológicos públicos y privados (252 vacunados).

Hospitales del Ministerio de Salud Pública (3252 vacunados).

Hospitales del IESS (1746 vacunados).

Hospitales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional (306 vacunados).

Hospitales de SOLCA (222 vacunados).

Hospital de Junta de Beneficencia de Guayaquil (114 vacunados).

Hospitales de Red Privada Complementaria (336 vacunados)

EL PRÓXIMO LOTE DE DOSIS

Por otro lado, en el texto también se informa que la semana del 15 de febrero se recibirá un nuevo lote de vacunas para completar el 100% de segundas dosis de la FASE CERO, de acuerdo con el cronograma de Pfizer.

Hasta finales de febrero, se estima que, de acuerdo al mismo cronograma de la farmacéutica estadounidense, el país reciba las remesas restantes de las 86 mil dosis de vacunas, con las cuales se completarán las segundas dosis de la FASE CERO. Con esta cantidad concluirá el plan piloto y se dará paso la FASE 1.

Esta nueva fase incluye como grupo objetivo a 1.815.635 ecuatorianos; serán vacunados el 100% del personal de salud de la red pública y privada, adultos mayores, el 100 % de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así como otros grupos esenciales como docentes, bomberos y personal de recolección de basura.

UNA FASE CERO ENMARCADA EN LA POLÉMICA

La primera jornada de vacunación tras la llegada de las 8.000 dosis de Pfizer al país estuvo envuelta en críticas que llegaron desde los gremios de médicos que cuestionaron la asignación de las pocas vacunas y el proceso de selección de los profesionales de la salud que fueron beneficiados con las mismas.

A todo esto se sumó el episodio protagonizado por el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, a quien se le cuestionó y acusó desde distintos frentes de ir personalmente al centro geriátrico del Hospital de los Valles, en Tumbaco (Quito), para dejar un número desconocido de vacunas que habrían sido administradas a personas cercanas a él.

Posterior a eso, Zevallos reconoció en un video que su madre es una persona de 87 años que reside en un lugar privado de atención especial y que, dentro de sus actividades, visitó el Hospital de los Valles donde su equipo se encontraba vacunando de acuerdo a lo que "ya estaba planificado".

"Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, de doctor y de hijo. Lamento muchísimo y de manera profunda que mi presencia haya sido percibido de manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé no soy político, no entiendo de política", justificó el ministro en el clip.

Además, en su mensaje añadió que difiere con respeto si alguien piensa que debía dejar fuera a su madre y a cualquier persona.

Luego de esto y con base en las denuncias presentadas, la Fiscalía anunció el viernes 29 de enero del 2021 que abrió una investigación previa en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. El funcionario es señalado por presunto tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para el covid-19.