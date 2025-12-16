Vacancia judicial 2025-2026: ¿Qué trámites se suspenden y cuáles son urgentes?

La vacancia va del 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026; se suspenden los plazos y trámites en materias como civil

La vacancia judicial de fin de año sus´pende plazos para material como civil, laboral, etc .

A partir del 23 de diciembre de 2025 y hasta el 6 de enero de 2026, la Función Judicial del Ecuador entra en su tradicional vacancia judicial de fin de año, un receso obligatorio contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial que busca garantizar el descanso de los servidores judiciales tras un año de labores ordinarias.

Suspensión de trámites y plazos procesales

Durante este periodo de vacancia judicial, la mayoría de las unidades judiciales suspenderán su atención al público y se detendrán los plazos y términos procesales en materias consideradas no urgentes.

Materias en las que se suspenden trámites:

Civil

Laboral

Contencioso administrativo

Tributario

Inquilinato

En estas áreas no correrán los plazos para presentar escritos, interponer recursos, ni realizar actuaciones procesales hasta que concluya la vacancia.

Este receso comprende 15 días calendario consecutivos (nueve hábiles en diciembre y seis en enero), periodo durante el cual los despachos judiciales de estas materias permanecerán cerrados o sin atención ordinaria.

Unidades judiciales que sí funcionarán

Aunque la vacancia congela la mayoría de trámites no urgentes, ciertas dependencias mantendrán atención continua para garantizar la protección de derechos fundamentales.

Atención normal tendrá lugar en:

Procesos penales

Tránsito

Adolescentes infractores

Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar

Garantías penitenciarias

Familia, mujer, niñez y adolescencia

Justicia constitucional

Estas unidades procesarán solicitudes calificadas como urgentes, y seguirán recibiendo escritos o peticiones que, por su naturaleza, no pueden esperar al fin del receso judicial.

Los abogados y partes procesales no podrán presentar escritos ni realizar actuaciones en procesos no urgentes durante estos días. Los plazos se reanudarán el miércoles 7 de enero de 2026, cuando las unidades judiciales vuelvan a operar con normalidad.

Para actividades digitales, la Oficina de Gestión Judicial Electrónica funcionará solo para materias que no se suspenden.

