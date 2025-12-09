Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia crearán comisión de diálogo

Encuentro por el precedente de la corte constitucional y la corte de justicia.

La Corte Constitucional (CC) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) firmaron una declaración conjunta sobre la independencia y fortalecimiento de la justicia ecuatoriana. Ambas entidades conformarán una comisión de diálogo y buscarán asistencia técnica de la comunidad internacional.

La firma ocurrió en el marco de un encuentro denominado 'Cultura del Precedente', realizado en las instalaciones de la Universidad de Las Américas (UDLA), en Quito. Al mismo asistieron este 9 de diciembre de 2025, los nueve jueces de la Corte Constitucional y el presidente de la Corte Nacional de Justicia José Suing.

¿Para qué se confirmará una comisión?

Según la declaración firmada por ambas partes, la comisión actuará "como garante de transparencia y neutralidad". En ese sentido, la mesa intentará consolidar mecanismos de coordinación que fortalezcan la confianza ciudadana "que aseguren la protección de quienes imparten justicia".

En este sentido, ambas cortes hicieron una invitación para que el resto de las entidades del Estado de sumen a la iniciativa. Esto con la finalidad de fortalecer la justicia, según se estableció en la declaración conjunta.

"No es necesario destruir las instituciones"

En nombre de la Corte Constitucional se pronunció Jhoel Escudero, presidente de ese organismo. Dijo que era importante mirar al pasado para identificar las mayores debilidades que tiene el sistema de justicia. "Encargarnos de construir una cooperación interinstitucional con el afán de generar un sistema de justicia estable para el país; uno que genere confianza para la ciudadanía", señaló Escudero.

También mencionó que no es necesario destruir las instituciones para mirar hacia el futuro. "Es fundamental identificar sus debilidades para fortalecer el sistema", agregó el titular de la Corte Constitucional.

Por su parte, el presidente de la CNJ, José Suing, explicó que la declaración conjunta apunta a la independencia de la administración de justicia. " Si la justicia funciona, la seguridad jurídica está garantizada. Sí hay esa seguridad jurídica obviamente habrá paz social", manifestó Suing.

