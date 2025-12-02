Corte ordena que exjuez Jacho use grillete por presunto acoso sexual

Expreso
El fiscal Alarcón formuló cargos contra el exjuez David Jacho por presunto acoso sexual.
El fiscal Leonardo Alarcón (d) formuló cargos contra el exjuez David Jacho por presunto acoso sexual.Foto: Cortesía Fiscalía General del Estado

Fiscalía formuló cargos contra el exjuez Jacho. La Corte ordenó que el exmagistrado use grillete y le prohibió salir del país

El exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, está procesado penalmente por los señalamientos de supuesto acoso sexual a una excolaboradora. Ahora el exjuez enfrenta una investigación, después de que el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, lo acusó de ese delito en la audiencia de formulación de cargos.

El juez de la CNJ, Manuel Cabrera, acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, cuya diligencia se desarrolló de forma reservada la noche del 1 de diciembre de 2025. Allí dispuso que Jacho porte un grillete electrónico, que se presente cada 15 días en la Sala Penal de la Corte y emitió la prohibición de salida del país.

Además, Cabrera ordenó que se mantengan las medidas de protección para la víctima y que le retengan 5.640 dólares en las cuentas de Jacho, como medida de carácter real, solicitada por el fiscal.

De esta forma, el exjuez Jacho quedó procesado oficialmente a la investigación que se inició por la difusión de la carta de renuncia de una excolaboradora suya en la que lo señaló de supuesto acoso sexual. La afirmación desató un proceso administrativo en el Consejo de la Judicatura desde julio, el cual concluyó con la destitución del cargo y el pasado 7 de noviembre fue cesado de sus funciones como conjuez de la Sala de lo Civil de la Corte.

¿Cuál es la sanción por el delito de acoso sexual en Ecuador?

Según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 166, "la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciéndose de situación de autoridad (...) será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

  5. Corte ordena que exjuez Jacho use grillete por presunto acoso sexual

