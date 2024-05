Universidad Central anuncia que planificará concurso de méritos para docentes

La institución no detalla fechas ni cómo se cubrirán las vacantes de los profesores en las facultades

Cerca de la medianoche del 1 de mayo de 2024, la Universidad Central del Ecuador publicó un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter) en el que se pronunció sobre la terminación unilateral de los contratos de 80 docentes de varias facultades, a vísperas del Día del Trabajo.

Durante la jornada, en las redes sociales de la Universidad se colocaron varios mensajes alusivos a esa conmemoración, como: "En este Día del Trabajo, celebramos el esfuerzo y la dedicación de todos los trabajadores de nuestra Universidad Central del Ecuador que día a día contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestro país. ¡Gracias por su labor incansable!"

En el documento señala que la institución cuenta con 2 346 docentes, entre los cuales 1.232 son de planta, 66 son provisionales y 1.046 trabajan bajo la modalidad de servicios ocasionales.

Precisamente a este último grupo pertenecían los 80 profesores que fueron desvinculados el 30 de abril, dos semanas después de iniciado el nuevo período académico. En el documento sobre el fin del contrato se subraya que, bajo esta modalidad, no existe garantía de estabilidad laboral y la relación contractual puede concluir en cualquier momento.

La Universidad Central del Ecuador realiza una aclaración necesaria, frente a las publicaciones de prensa que recogen información imprecisa. pic.twitter.com/4yQd6QyWpx — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) May 2, 2024

De acuerdo con el comunicado, el Vicerrectorado Académico evaluó la carga horaria y el perfil académico de los docentes, sus maestrías y doctorados y a partir de allí se resolvió renovar los contratos del 90 % de los profesores.

La institución agrega que se decidió “contratar docentes con perfiles académicos y profesionales que cumplan con los requisitos de acuerdo a la oferta académica del semestre 2024, y prescindir a través de la no renovación de contratos, de un pequeño grupo de docentes que no cumplen con los requisitos y que no cubren la necesidad de la malla curricular vigente, a quienes agradecemos su valioso aporte durante el tiempo que laboraron en nuestra institución”.

En el comunicado se afirma que, debido al gran número de docentes bajo la modalidad de servicios ocasionales, se planificarán concursos de oposición y méritos para “profesionales ecuatorianos que cumplan con los requerimientos normativos y legales”. Sin embargo, no se incluyen detalles sobre cómo ni cuándo se realizarán esos concursos o cómo se cubrirán las vacantes que quedaron tras la desvinculación de los 80 profesores en las facultades y en las aulas donde ya estaban programadas sus cátedras. EXPRESO consultó sobre el tema al departamento de Comunicación de la Universidad Central, pero hasta el cierre de esta nota, este 2 de mayo, no obtuvo respuesta.

Los docentes desvinculados

Los profesores que fueron separados de la Universidad Central pertenecían a facultades y carreras como Artes Plásticas, Artes Escénicas, Ingeniería Agronómica, Economía, Ciencias Administrativas, Bioquímica y Farmacia, Comunicación Social, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Ingeniería, Derecho y Medicina.

Ellos recibieron la notificación de la no renovación de sus contratos el 30 de abril, en un documento firmado por el nuevo rector de la Universidad, Patricio Espinosa del Pozo, quien se posesionó en su cargo el pasado 8 de marzo. Sin embargo, el análisis de perfiles que motivó la desvinculación de los 80 estudiantes se definió más de un mes después, apenas el 25 de abril.

