Un fiscal de El Oro murió tras choque con un tráiler

El cuerpo del fiscal fue trasladado este lunes hasta su natal Loja, donde será sepultado

El fiscal murió tras el accidente. Su hija resultó con una fractura y su esposa con heridas leves.

Hay consternación en el sistema judicial de El Oro por la muerte del fiscal Javier Ulises Tocto Palacios, quien falleció de manera instantánea la tarde del domingo tras un choque frontal entre su vehículo y un tráiler, en la vía Panamericana, sector Las Casitas, parroquia Río Bonito, del cantón El Guabo.

El siniestro se registró cuando el automóvil blanco conducido por el fiscal colisionó de frente con un vehículo pesado que circulaba en sentido contrario. El impacto destruyó por completo la parte delantera del automotor, dejando atrapado al funcionario entre los fierros retorcidos.

Varios conductores que transitaban por la zona se detuvieron para intentar auxiliar a los ocupantes. “Escuchamos un estruendo fortísimo y vimos humo. Cuando nos acercamos, el carro estaba destrozado y una persona estaba atrapada”, relató un testigo.

El rescate del cuerpo y otras víctimas del accidente

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de El Guabo, que confirmaron una persona fallecida y dos heridas. Los rescatistas usaron herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo del fiscal, labor que se extendió varios minutos debido al grave estado del vehículo.

La esposa y la hija del funcionario también viajaban en el automóvil. La adolescente, de 16 años, sufrió una fractura en una pierna, mientras que su madre resultó con lesiones menores.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler escapó del lugar del accidente, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro y las responsabilidades.

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron los vehículos a los patios de retención. El cuerpo del fiscal Tocto fue retirado del sitio y luego trasladado a la morgue. Horas más tarde, familiares decidieron llevar sus restos a su natal Loja, donde será velado y sepultado.

#ATENCIÓN | Ante el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el fiscal Javier Ulises Tocto Palacios, #FiscalíaEc expresa sus más sinceras condolencias. pic.twitter.com/G3UZvhaIUf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 2, 2025

Reacciones y consternación en el ámbito judicial

El fallecimiento del fiscal Javier Tocto generó muestras de pesar entre colegas, amigos y ciudadanos de la provincia. El presidente del Colegio de Abogados de El Oro, Arturo Galarza, expresó su condolencia en redes sociales: “Hoy es un día que enluta al foro jurídico de la provincia y del país. Fallece un correcto caballero y excelente funcionario público. Que Dios le conceda descanso eterno y fortaleza a su familia”, escribió.

Tocto se desempeñaba como fiscal en la provincia de El Oro; actualmente estaba en el área de la Fiscalía de los Espacios Acuáticos y tenía oficina en Puerto Bolívar.

