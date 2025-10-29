Vehículo se estrelló en la entrada del túnel del cerro del Carmen, en Guayaquil

El siniestro de tránsito ocurrió la madrugada de este miércoles 29 de octubre, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert

Un vehículo de color blanco se impactó en el ingreso al túnel del cerro del Carmen, en el norte de Guayaquil.

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 29 de octubre en el ingreso al túnel del cerro del Carmen, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, norte de Guayaquil.

Un vehículo tipo SUV de color blanco se estrelló contra un poste ubicado en el acceso a este túnel que conecta el norte con el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió pasadas las 05:00. La ciudad registró una leve llovizna durante la madrugada.

(Te puede interesar: Sin vías alternas, vía a la costa se asfixia sola)

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para verificar la emergencia. El vehículo, que quedó atravesado entre dos carriles, presentaba daños en la parte delantera; el parabrisas estaba destrozado y, según un reporte del canal RTS, se hallaron restos de sangre y cabellos.

La persona que conducía el automóvil no se encontraba en el lugar del hecho. En el interior del carro se hallaron botellas de licor. Se investiga si el conductor estaba acompañado en el momento del choque.

ATM desmiente vínculo con documentos hallados en Durán Leer más

Dos carriles de ingreso al túnel fueron cerrado al tránsito vehicular durante varios minutos por el procedimiento de los agentes. A las 07:00, la vía ya estaba despejada y se reanudó la circulación.

Puente de la Unidad Nacional: Accidente de tránsito en Durán genera caos vehicular

Un accidente de tránsito se registró pasadas las 06:30 de este miércoles 29 de octubre en la avenida Nicolás Lapentti y Simbabe, en Durán, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular que se extendió hasta el Puente de la Unidad Nacional.

Los vehículos transitaban en forma lenta en el sentido Guayaquil - Durán, la fila llegó hasta la avenida Pedro Menéndez Gilbert, según registraron las cámaras de videovigilancia del sistema integrado de seguridad ECU911

La fila de vehículos se extendía hasta la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil, la mañana de este miércoles 29 de octubre. Christian Vinueza

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!