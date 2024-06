UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero

El actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Neira expuso dos observaciones al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de otros Delitos que se tramita en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.

La primera observación tiene relación con la reducción del número de integrantes de la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft) que propone la normativa.

Ahí apuntó que se deben reducir los 17 representantes de distintas entidades para integrar el Conclaf, sostuvo que “este número podría ser no efectivo”. En el primer informe del primer debate se estipuló que sean 17 personas en ese organismo.

La segunda observación, fue relacionada a los sujetos obligados de control de lavado, ahí planteó que deben ser categorizados según la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y ponderó que dicha acción debe se ser técnica.

Neira explicó que el lavado de activos puede darse “en cualquier lugar del mundo”. Precisó que en las 40 recomendaciones del GAFI hay países que más riesgo tienen de cometer dicho delito.

¿Cuáles son las atribuciones de la Conclaft?

El Conclaft “tendrá la atribución de proponer la política pública para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos”. Para cumplir este objetivo deberá tener coordinación efectiva con entidades públicas o privadas del Ecuador.

También se analiza la designación de la presidencia del organismo, hay criterios de que sea asumido por el jefe de Estado o que sea escogido de una terna. Lo propio con el tiempo de la duración en el cargo.

Para este miércoles 12 de junio se continuará con la sesión para analizar dicha normativa.

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico Nathaly Farinango requirió de los delegados de la UAFE la posición institucional respecto a la designación del director, considerando que con anterioridad existían observaciones que ya fueron remitidas a los integrantes de la mesa legislativa.

Ecuador dejó la lista gris del GAFI en octubre de 2015 , por lo tanto se requiere que la normativa mantenga su componente técnico, no político y que no responda a intereses particulares, a fin de que el Ecuador, tras la evaluación, no sea parte de las listas de alto riego; y, en lo fundamental se fortalezca la prevención de lavado de activos.

