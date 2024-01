El sector privado defiende sus acciones contra el lavado

El Observatorio del Crimen Organizado (OECO) señaló que el lavado de activos o blanqueo de capitales es la principal actividad del narcotráfico, después del movimiento de drogas propiamente dicho, y que este delito se infiltra con habilidad en las economías legales.

“Por lo general, se concentra en aquellos entornos donde existen economías o industrias históricamente constituidas que facilitan la apariencia de legalidad, como es el caso de Machala, Manta, Guayaquil y Quito”, se enfatiza en el documento.

La construcción es uno de los sectores más llamativos para el narcotráfico para insertar dinero sucio y aparentar legalidad. El gremio enfatiza que desde 2020 han denunciado irregularidades, pero no han recibido respuesta eficiente del Estado ecuatoriano.

Lo han hecho “en la Comisión Anticorrupcción, en la Fiscalía y en los reportes que hay que presentar (a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), pero todo queda ahí”, expone Silverio Durán, vocero de la Construcción, quien agrega que seudoinversionistas o empresas están identificados, pero no se hace mayor cosa por capturarlos.

“Usted me preguntará nombres y yo no le puedo decir porque muchas de esas (denuncias) han sido públicas y otras no. También nosotros debemos de cuidarnos porque está en riesgo nuestra vida y la de los familiares, porque también nos extorsionan desde que se pone el letrero de ‘se vende’. Hemos denunciado a los entes bajo estrictos pasos de confidencialidad. En muchos casos hemos logrado algo, en otros no”.

Hasta mientras, Durán indica que la ciudadanía también puede ayudar a que estas economías no se inserten en las transacciones legales. Por ejemplo, si alguien vende su casa, no aceptar si el comprador quiere pagar en efectivo y no justifica de dónde proviene el dinero.

RUBROS En Ecuador se ha identificado que la principal actividad del narcotráfico, después del comercio de droga, es el lavado de activos.



La UAFE indicó a EXPRESO en que todo 2023 se emitieron tan solo 20 Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas (ROII), que representan un total de 97’278.127,97 dólares blanqueados en Ecuador.

Por su parte, Francisco Jarrín, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, sostiene que desde su área existen políticas de regulación por parte del Estado ecuatoriano, aparte de normativas internas, que siempre “pueden mejorar o fortalecerse”.

Resalta que en su agrupación tienen como fortaleza que sus inversiones están debidamente identificadas por clientes, documentadas y bancarizadas. Recomienda “manejar menos efectivo”, lo que podría funcionar como una medida de control.

“Las actividades sensibles son reportadas a la UAFE y todas las empresas lo hacemos... Si se paga acreditando directamente a las cuentas y se hace seguimiento de los movimientos económicos”.

Diario EXPRESO solicitó a la Fiscalía General del Estado el número de casos de lavado de activos en Ecuador. Esta expuso que desde 2017, fecha de creación de esta unidad que investiga el delito, hasta el año 2023 tiene 25 investigaciones, “que se encuentran en diferentes etapas del proceso judicial”.

Pero no precisó el número de personas implicadas y si se ha llegado a una sentencia condenatoria para sancionar a quienes blanquean capitales.

Esta situación es observada por Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al enfatizar que su sector puede contribuir a prevenir el lavado de activos implementando controles internos sólidos y reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Sin embargo, aclara que la responsabilidad siempre será de las entidades que fueron creadas para ello: “La UAFE debería también cruzar información con otras autoridades de control como las Superintendencias, el Servicios de Rentas Internas y Aduanas”.

Los gremios enfatizan que están dispuestos a colaborar en las sugerencias que se les planteen, con el fin de cooperar con el desarrollo del país.

Perspectiva

El regreso de los casinos al país

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, defendió la interrogante 11 de la consulta popular relacionada a los casinos. Expuso que en caso de aprobarse y de darse la implementación de esta infraestructura, no será una puerta abierta para el lavado de activos.

Señaló que para los controles correspondientes está la UAFE y el Servicio de Rentas Internas. “El lavado de activos no va a aumentar ni disminuir por un casino que se active” resaltó la funcionaria, quien sostuvo que servirá para fomentar el turismo en Ecuador.

