Nueva normativa laboral en Ecuador: 6 claves sobre turnos y horarios especiales

Conozca los límites de la jornada de 12 horas, el descanso acumulado y la prioridad para jóvenes en el Acuerdo MDT-2026-046

El ministro Harold Burbano firma el acuerdo MDT-2026-046 sobre turnos y horarios especiales, expedido el 18 de febrero de 2026.

El reciente Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, emitido el 18 de febrero de 2026, marca una nueva hoja de ruta para la organización del trabajo en el país. Aunque mantiene el límite de 40 horas semanales, introduce flexibilidades estratégicas para sectores que no pueden detener su operación.

A continuación, detallamos los puntos fundamentales que empleadores y trabajadores deben conocer:

¿Qué se considera un 'Turno Especial'?

No todas las jornadas requieren autorización. El Ministerio intervendrá específicamente en dos casos:

Cuando se trabaje más de cinco días consecutivos con días de descanso acumulados.

Cuando se trabaje menos de cinco días consecutivos pero con intervalos de descanso menores a dos días.

Dato clave: Si el horario no encaja en esto, basta con el acuerdo entre empleador y empleado.

Flexibilidad horaria: Hasta 12 horas diarias previo acuerdo

La normativa permite extender la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas, siempre que exista un acuerdo previo. El requisito es que el exceso de tiempo se traduzca en más días libres para el trabajador, respetando el equilibrio legal de 5 días de labor por 2 de descanso.

Horas extra y recargos

El acuerdo aclara que mientras se respeten los límites pactados de la jornada especial, no habrá recargos. Sin embargo, si se exceden las horas acordadas o se labora en días de descanso forzoso acumulado, se aplicará obligatoriamente el Artículo 55 del Código del Trabajo (pago de horas suplementarias y extraordinarias).

Jornada "Eficiente" de 10 horas

El artículo 8 permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias durante 5 días a la semana. Los recargos solo aparecerán si el trabajador supera el total de 40 horas en el cómputo semanal.

Prioridad para el empleo joven

Las empresas que soliciten estos horarios especiales y que, para implementarlos, creen nuevas plazas de trabajo, tendrán un trámite preferente si contratan a jóvenes de entre 18 y 29 años. Se dará especial énfasis a quienes busquen su primera experiencia laboral o estén certificados en programas públicos.

Obligatoriedad de 'Encuentra Empleo'

Para que las nuevas contrataciones bajo este esquema sean válidas y obtengan la autorización del Ministerio, los empleadores deberán realizar el proceso de reclutamiento de forma obligatoria a través de la plataforma pública 'Encuentra Empleo'.

Estado de la norma: El documento fue firmado por el ministro Harold Burbano y, aunque ya es de conocimiento público, su aplicación plena se consolidará tras su publicación en el Registro Oficial. El Ministerio ha adelantado que realizará controles técnicos para evitar vulneraciones de derechos.

