Turismo en Ecuador: los lugares para visitar en el feriado de Carnaval

El Carnaval en Ecuador es una de las celebraciones más esperadas del año y para el 2023 no será la excepción. Este asueto se celebra cada año durante la semana previa al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma.

Feriados 2023: estos son los días por los que descansarás por Carnaval Leer más

Este año se celebra desde el sábado 18 de febrero hasta el martes 21 de febrero, siendo los días oficiales el 20 y 21 de febrero, que se juntan con el fin de semana que lo antecede. Durante este tiempo, las ciudades y pueblos de todo el país están llenos de música, baile y mucha diversión.

Pero si aún no tienes claro dónde gozar de este feriado, EXPRESO te presenta una guía de lugares que puedes visitar para disfrutarlo al máximo:

PLAYA DE LOS FRAILES

Los Frailes en la provincia de Manabí. ARCHIVO

Si eres de los que les gusta vivir la clásica experiencia de visitar el perfil costero para estas fechas, esta opción es para ti. Este paradisíaco destino, ubicado en el Parque Nacional Machalilla, en Manabí, es una excelente apuesta que no solo te ofrece una amplia playa rodeada de vegetación, sino también la posibilidad de practicar deportes como buceo o esnórquel. Además cuenta con un mirador que da una excelente vista la zona.

AMBATO

Guayaquil se alista para el feriado de carnaval con varios eventos Leer más

El tradicional desfile de la Fiesta de las Flores y las Frutas. HENRY LAPO

La seguridad marca la intención de disfrutar o no del carnaval Leer más

No hay fiesta durante el Carnaval en Ecuador de la que se hable más que la Fiesta de las Flores y las Frutas en esta ciudad. Esta tradicional celebración se llevará a cabo como todos los años y si no has tenido la oportunidad de vivirla, esta es tu oportunidad de hacerlo. El programa de la celebración iniciará el 17 de febrero y se extiende hasta el 21 del mismo mes.

LA LOBERÍA

La Lobería en la provincia de Santa Elena. JOFFRE LINO

El gasto turístico en carnaval bordeó los 49 millones de dólares Leer más

Esta una una playa dentro de la Reserva de Producción de Fauna Marina Costera Puntilla, en la provincia de Santa Elena. Está a solo cinco minutos en auto del malecón principal de Salinas y es de libre acceso. Una excelente opción si quieres vivir una experiencia mágica en una playa paradisíaca que permite realizar varias actividades como el surf o el esnórquel.

PARQUE NACIONAL EL CAJAS

Recorrido por el Parque Nacional El Cajas. Jaime Marín

Si buscas apostar por algo diferente a los planes convencionales de esta festividad, esta propuesta es para ti. Ubicado en la provincia de Azuay, donde la cordillera de los Andes es más antigua y con menor actividad volcánica, esta es una excelente opción en la que puedes disfrutar de una gran vista, de un excelente recorrido, buena comida y puestos para comprar productos artesanales.

ZARUMA

El centro de Zaruma. FABRICIO CRUZ

La magia que emana este poblado ubicado en la provincia de El Oro le dio la categoría de 'Pueblo Mágico'. Al ser una de las ciudades más antiguas del Ecuador, Zaruma conserva una invaluable riqueza histórica y arquitectónica que está plasmada en sus edificaciones. Recorrerla es una gran experiencia que combinada con su espectacular oferta gastronómica hacen de este un gran destino para las fechas.