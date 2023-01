Por primera vez, los monigotes gigantes formarán parte de la celebración de carnaval en Guayaquil. Seis de ellos serán expuestos la tarde y noche del 19 de febrero en el Malecón Simón Bolívar, en Guayaquil.

Luego de que, para diciembre, hayan atraído a decenas de familias a la zona del suburbio, donde se construyeron, estos serán parte del feriado que se avecina.

La exhibición, según lo dio a conocer el 30 de enero de 2023 la Dirección Municipal de Turismo, estará acompañada de artistas nacionales y orquestas que pondrán el toque musical para que los turistas lleguen entre las 15:00 y 20:00 a distraerse. “Esperemos que sea un buen tiempo para disfrutar en familia. Lo único que nos da un poco de temor es la inseguridad. Ojalá las fiestas no se empañen con más asesinatos. Ahora es imposible salir o pasear. No sé realmente si lo haré. Puede haber el show que sea, pero decidiré qué hacer según los acontecimientos que se surjan esos días”, argumentó Alberto Segarra, guayaquileño.

A decir de Gloria Gallardo, directora de la Empresa Pública Municipal de Turismo, en todos los eventos -que se retoman luego de tres años, por la pandemia- estarán la Policía, los agentes de tránsito, los metropolitanos y personas de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Sobre cuántos agentes de cada entidad estarán en los eventos, a los que se suman los desfiles (ver gráfico adjunto), Gallardo no precisó el número, lo que pone a dudar a la población de festejar o no esta fecha.

“Si hasta en Navidad o Fin de Año hubo matanzas, qué me puede asegurar que acá no habrá. En la misma Noche Amarilla le robaron a un pobre comerciante como $ 20.000. Qué me asegura que no viviremos lo mismo. No lo sé. Capaz y termino jugando carnaval en casa. Qué se yo”, confesó Daniela Mora, habitante de Sauces 4.

Según la agenda anunciada, los shows arrancarán el 16 de febrero con la elección de la Reina del Carnaval, donde 10 candidatas y un show al estilo de la ‘Hora loca’ serán la atracción. Al otro día, seis carros alegóricos se pasearán por la avenida Malecón.

A Ernesto Ladines este último show le llama la atención. “Sé que estos eventos son los únicos que logran revivir al centro, que solo en feriados se prende. No me gustaría perdérmelo..., pero mucho tendrá que ver el tipo de seguridad que veré. Mi ciudad ya no tiene esa alma libre que tenía antes. Por lo que soy más precavido. Ojalá pueda disfrutar. Creo que como guayaquileños, nos hace falta retomar esa parte fiestera que nos identificaba como ciudadano”, reconoció.