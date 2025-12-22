Tres personas secuestradas fueron liberadas tras persecución policial

Las víctimas fueron golpeadas y amenazadas con armas de fuego. Dos hombres fueron detenidos por el delito

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de un secuestro ocurrido en el norte de Cuenca.

Tres personas fueron víctimas de un presunto secuestro durante el reciente fin de semana en la capital azuaya. El hecho terminó en persecución policial y la posterior detención de dos sospechosos.

Un informe de la Policía Nacional detalla que las víctimas fueron amenazadas por sujetos armados quienes les obligaron a abordar un vehículo tipo jeep en el sector de ciudadela Las Orquídeas. Ya en el interior del automotor fueron golpeadas y trasladadas en contra de su voluntad hacia las afueras de Cuenca, por la Panamericana Norte.

La alerta del hecho fue dada por el Sistema Integrado de Emergencias ECU911 que reportó al vehículo involucrado y a una motocicleta realizando movimientos sospechosos por el sector donde ocurrió el hecho.

Una vez en el lugar, los ocupantes del automotor habrían intentado fugarse por lo que se inició una persecución policial para neutralizarlos. Además, se puso a buen recaudo a las víctimas.

Investigación del hecho

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, detalló que una de las líneas de investigación establece que se trataría de un hecho entre bandas delictivas. “Son personas (las víctimas) que no son de la ciudad y pertenecerían a una banda delictiva diferente a la que ejecutó el secuestro”, dijo.

Así, Bermúdez descartó que el presuto secuestro se trate de un hecho extorsivo o a cambio del pago de rescate para la liberación de las víctimas.

El operativo dejó dos personas detenidas que fueron reconocidas por las víctimas como participantes directos del secuestro. Además, el vehículo utilizado para cometer el delito tiene reporte de robo.

Entre los indicios que la policía incautó están: una motocicleta, el vehículo reportado como robado, cuatro celulares, una placa vehicular con dígitos no coincidentes y varios documentos.

En tanto, los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de calificación de flagrancia. Paralelamente, las unidades investigativas de la policía continúan con diligencias para ubicar a una pareja que también estaría involucrada en el hecho.

