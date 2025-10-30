Trabajadores de ECUA TV: Así fue el secuestro y rescate en Los Ríos

Los cuatro miembros de la empresa de comunicación estuvieron desaparecidos más de 24 horas

Después de más de 24 horas de búsqueda, la Policía Nacional del Ecuador confirmó la localización con vida de los cuatro trabajadores de la empresa de comunicación EcuaTV, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado martes 28 de octubre de 2025, mientras realizaban labores técnicas en el cantón Palenque, provincia de Los Ríos.

El hecho fue investigado por las unidades especializadas DINASED, UNASE y GIA, luego que se confirmara el secuestro de los empleados, quienes habían perdido contacto con sus familias desde la mañana del martes.

Los técnicos identificados como José Daniel Guanoluisa Acero (delegado técnico), Raúl Leonardo Molina Zambrano (delegado administrativo), Cristian René Zambrano Caicedo (relevador) y Cristian Fernando Torres Juiña (conductor) habían salido de Quito el lunes 27 de octubre con destino a diferentes provincias de la Costa para realizar mantenimiento en antenas de comunicación. Su último reporte fue desde el cantón Mocache, a las 10:15 del martes, antes de dirigirse a su siguiente punto de trabajo en Palenque.

Los cuatro hombres rescatados por la Policía Nacional. Cortesía

Horas después, los familiares perdieron toda comunicación con ellos. Durante las primeras indagaciones, se halló el vehículo tipo camioneta JAC, color plateado, en una cuneta de la vía Jauneche - Palenque, con el GPS y el radio de comunicación desmantelados. Moradores del sector solo informaron haber escuchado un estruendo.

¿Cómo se dio el rescate?

Mediante la revisión de cámaras de seguridad y el rastreo del GPS, se determinó que la camioneta realizó una parada a las 11:56, fue revisada por personal policial móvil del sector Jauneche y, minutos después, a las 12:02, dejó de emitir señal. Imágenes de video captaron el paso del vehículo a las 12:11 con los vidrios delanteros abajo siendo este el último registro.

Tras intensas labores de investigación, vigilancia y allanamientos, la Policía logró ubicar y liberar a los cuatro trabajadores en una zona de maleza, en la vía Jauneche - Mocache, a la altura del sector Las Cruces. Los técnicos fueron encontrados sanos y a salvo, y posteriormente entregados a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva los detalles del operativo y continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de grupos delictivos en la retención de los trabajadores. (TOF)

