Fuerzas Armadas conmemoraron 69 años del Paracaidismo Militar

En la ceremonia que exaltó el valor, la disciplina y la entrega de los soldados ecuatorianos que sirven desde el cielo

Durante la entrega de los reconocimientos a generales de las Fuerzas Armadas.

En un acto cargado de simbolismo, patriotismo y gratitud, la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 “Patria” conmemoró este 29 de octubre el Sexagésimo Noveno Aniversario del Paracaidismo Militar Ecuatoriano, rindiendo homenaje a los soldados que, desde 1956, han desafiado la gravedad para servir a su país con valor y entrega.

La ceremonia, realizada en Latacunga, fue presidida por el Ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo Rendón, quien estuvo acompañado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado Salvador, y el Comandante General del Ejército Ecuatoriano, general Jhon Miño Razo. Durante el acto, se dio lectura al mensaje oficial del Comandante General del Ejército en honor a esta importante fecha militar.

En el desarrollo del evento, se entregaron reconocimientos honoríficos a los familiares de los héroes nacionales caídos en el Alto Punino, quienes dieron su vida por la soberanía del Ecuador. Además, fueron homenajeados oficiales, suboficiales y voluntarios que conforman el Comité de Fuerzas Especiales, destacando su liderazgo, disciplina y compromiso con la nación.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de boinas a generales y oficiales superiores, símbolo de pertenencia a la élite paracaidista del Ejército Ecuatoriano. Este gesto reafirmó los valores de excelencia, valentía y amor a la Patria que caracterizan a esta unidad de élite.

En su intervención, el general Kléber Guaytarilla, Director General de Operaciones Multidominio y Presidente del Comité de Fuerzas Especiales, resaltó el espíritu inquebrantable de los paracaidistas y se reafirmó el compromiso del Ejército con la defensa y la paz del país.

¿Qué dijo el Ministro de Defensa?

A su vez, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo Rendón, ofreció un discurso profundamente emotivo en el que exaltó la historia y el sacrificio de los soldados ecuatorianos. “El valor no tiene altura, servir es volar alto, porque quien se entrena para el riesgo se entrega a la esperanza de un país mejor. Hoy celebramos 69 años de coraje, disciplina y amor a la patria”, expresó Loffredo, destacando que cada salto representa no solo destreza militar, sino una promesa de servicio al Ecuador.

El Ministro recordó también el legado de los primeros paracaidistas de 1956, quienes “decidieron desafiar la gravedad y nacieron para servir sin miedo, con honor y entrega”. En su mensaje, hizo un reconocimiento especial a las familias de los militares, “cuyo apoyo silencioso y paciencia son la fuerza que da alas a nuestros soldados”.

La ceremonia concluyó con la salida del estandarte nacional, la entonación del Himno a los Paracaidistas y los honores de cierre, sellando el compromiso del Ejército Ecuatoriano con la defensa de la soberanía y la paz nacional.

