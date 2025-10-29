Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos

Los trabajadores fueron localizados en la zona rural. La policía intervino en el operativo de rastreo

Los cuatro liberados fueron llevados a la validación médica tras su localización.

La angustia llegó a su fin para los cuatro trabajadores de ECUA TV, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 28 de octubre en Palenque, Los Ríos. Fueron encontrados sanos y salvos por la Policía Nacional, que ahora se encarga de entregarlos a sus familiares.

Operativo de rescate coordinado

El rescate fue llevado a cabo por unidades especializadas como DINASED, GIA y UNASE, que coordinaron esfuerzos desde el momento en que se reportó la desaparición. Los técnicos fueron hallados en la misma zona donde fueron vistos por última vez, y se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre cómo se logró su liberación.

RELACIONADAS Encuentran vehículo abandonado de trabajadores desaparecidos de ECUA TV en Los Ríos

Tibán: “Cotopaxi no para, aunque no tengamos depósitos del gobierno central” Leer más

Los cuatro hombres, originarios de Quito, habían viajado a Los Ríos para realizar mantenimiento en antenas de ECUA TV. Durante la tarde del 28 de octubre, cuando terminaban su jornada en Jauneche-Palenque, perdieron toda comunicación. Poco después, su vehículo fue hallado abandonado en una cuneta, lo que generó preocupación entre sus familiares y colegas.

Los técnicos fueron identificados como José Daniel Guanoluisa Acero, Raúl Leonardo Molina Zambrano, Cristian René Zambrano Caicedo y Cristian Fernando Torres Juiña. Mientras tanto, las autoridades difundieron sus imágenes y realizaron patrullajes terrestres en áreas rurales sin señal telefónica, hasta que finalmente los trabajadores fueron liberados este miércoles y puestos bajo resguardo.

El vehículo en el que andaban fue abandonado en la vía Palenque - Jauneche. Cortesía

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO