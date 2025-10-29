Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos
Los trabajadores fueron localizados en la zona rural. La policía intervino en el operativo de rastreo
La angustia llegó a su fin para los cuatro trabajadores de ECUA TV, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 28 de octubre en Palenque, Los Ríos. Fueron encontrados sanos y salvos por la Policía Nacional, que ahora se encarga de entregarlos a sus familiares.
Operativo de rescate coordinado
El rescate fue llevado a cabo por unidades especializadas como DINASED, GIA y UNASE, que coordinaron esfuerzos desde el momento en que se reportó la desaparición. Los técnicos fueron hallados en la misma zona donde fueron vistos por última vez, y se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre cómo se logró su liberación.
Los cuatro hombres, originarios de Quito, habían viajado a Los Ríos para realizar mantenimiento en antenas de ECUA TV. Durante la tarde del 28 de octubre, cuando terminaban su jornada en Jauneche-Palenque, perdieron toda comunicación. Poco después, su vehículo fue hallado abandonado en una cuneta, lo que generó preocupación entre sus familiares y colegas.
Los técnicos fueron identificados como José Daniel Guanoluisa Acero, Raúl Leonardo Molina Zambrano, Cristian René Zambrano Caicedo y Cristian Fernando Torres Juiña. Mientras tanto, las autoridades difundieron sus imágenes y realizaron patrullajes terrestres en áreas rurales sin señal telefónica, hasta que finalmente los trabajadores fueron liberados este miércoles y puestos bajo resguardo.
