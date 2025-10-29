Encuentran vehículo abandonado de trabajadores desaparecidos de ECUA TV en Los Ríos

El paradero de las cuatro personas desaparecidas en el cantón Palenque, en la provincia de Los Ríos, sigue siendo un misterio. Originarios de Quito, habían viajado a la zona para realizar labores de mantenimiento en antenas de comunicación de ECUA TV. Sin embargo, durante esa tarea, desaparecieron sin dejar rastro. Lo único hallado hasta el momento es el vehículo en el que se desplazaban, encontrado abandonado en una cuneta en la carretera hacia Palenque, sin señales de los ocupantes ni pistas sobre lo sucedido.

La desaparición ocurrió el 28 de octubre de 2025, cuando los técnicos finalizaban su jornada en el sector de Jauneche-Palenque. Al parecer, se preparaban para regresar a su alojamiento cuando se perdió toda comunicación con ellos. Los desaparecidos fueron identificados como José Daniel Guanoluisa Acero, Raúl Leonardo Molina Zambrano, Cristian René Zambrano Caicedo y Cristian Fernando Torres Juiña, todos miembros del personal técnico de ECUA TV.

Desde entonces, la Policía Nacional y equipos de investigación han intensificado las búsquedas en la zona rural, utilizando drones, patrullajes terrestres y entrevistas con habitantes locales. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, las autoridades no descartan la posibilidad de un secuestro, aunque no se ha recibido ninguna exigencia de rescate.

Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos viven en constante angustia, esperando noticias que les brinden esperanza. La Policía Nacional ha divulgado las imágenes y datos de los desaparecidos para facilitar su localización. La creciente incertidumbre y preocupación ha generado alarma entre los habitantes de Los Ríos, donde los delitos de este tipo están en aumento.

Los cuatro desaparecidos de Los Ríos. Cortesía

