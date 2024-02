El TPS, en un campo minado tras calmarse el roce con Rusia

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, puntualizó el 19 de febrero de 2024 durante su comparecencia en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana que hay un “lineamiento claro del presidente en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno al país que tenga un conflicto armado internacional”.

Así respondió ante la pregunta del legislador Jorge Chamba sobre si existe la decisión de enviar o no material bélico a Ucrania. La aparente solución del impase con Rusia sobre la entrega de material bélico soviético en calidad de “chatarra” a Estados Unidos puede abrir otro roce, esta vez con este último país.

En enero de 2024, Ecuador solicitó a Estados Unidos que otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ecuatorianos que están en condición migratoria irregular. Lo hizo en el marco del conflicto armado interno que se decretó en Ecuador por la ola de violencia. Una solicitud hecha en 2016 fue negada.

EE.UU. tiene potestad discrecional para otorgar o no el TPS por temas de guerra interna, tampoco existe un tiempo límite para que responda, pero “si no tenemos coincidencias en materia de seguridad, esto podría influir, sin duda alguna”, advirtió el analista internacional Esteban Santos. No hay claridad sobre cuál es la cooperación norteamericana cuando son terceras potencias las que dictan la agenda, añadió.

El analista internacional Daniel Crespo puntualizó que EE.UU. no tiene directamente un conflicto con Rusia, pero sí apoya a Ucrania de forma indirecta en su defensa frente a Rusia.

“La idea era que ese armamento, por ser de origen soviético, pueda derivarse a Ucrania porque la capacitación para el uso de armamento occidental toma tiempo”, pero las declaraciones del subsecretario adjunto de EE.UU. y las del presidente Daniel Noboa fueron diferentes, recordó.

Esta situación no necesariamente tendría un impacto negativo para Ecuador sobre el TPS porque allí entra la diplomacia, analizó. Cree que Ecuador tiene otras áreas para negociar con EE.UU. sin comprometer su mercado ruso. Por ejemplo, en temas migratorios. Pero Ecuador debe tener un “buen manejo diplomático” al descartar el envío de armamento a EE.UU. para que no tenga repercusión en el TPS, observó.

Santos criticó la gestión diplomática de Ecuador. “Lamento mucho que la agenda internacional venga impuesta, en alguna medida, por parte de las potencias. Fue el vocero norteamericano quien dijo que se iba a enviar este armamento, no Ecuador. Fue la Cancillería rusa la que, a través de su portavoz, nos comenta que no vamos a enviar.

Y después Ecuador emite estos comentarios. Hay muchas dudas, ¿en qué queda? Hasta ahora la canciller (Sommerfeld) ha estado hablando únicamente de un problema fitosanitario”, cuestionó. Dados los antecedentes, dijo que el bloqueo ruso a cinco exportadoras de banano ecuatoriano sí fue una retaliación y no un tema fitosanitario.

Gissela Garzón, legisladora integrante de la Comisión, cree que “con base a lo que ha dicho la canciller, que las relaciones no se han afectado, el tema del TPS debería avanzar favorablemente”. Pero sugirió que la Cancillería debe procurar que las diferencias de índole político en las decisiones de EE.UU. con otras naciones no afecten los derechos mínimos de los compatriotas en EE.UU.

