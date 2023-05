Topic, Sonnenholzner y Villavicencio perfilan sus candidaturas a la presidencia

Los partidos políticos trabajan contrarreloj. La elección de sus candidatos y los procesos de democracia interna ocupan su agenda con vista a las elecciones extraordinarias de agosto próximo.

En esta carrera hay perfiles que han confirmado sus candidaturas. Otros, aunque sus nombres resonaban, han preferido prescindir de la contienda política. En este último caso está Xavier Hervas, antiguo candidato de la Izquierda Democrática, en las elecciones generales de 2021.

En una entrevista radial dada este lunes 22 de mayo de 2023 dijo que no será candidato. “Los tiempos no te dan”, dijo. Se quejó porque el calendario electoral señala que habrá siete días para hacer campaña. “¿Como puedes justificar algo tan aberrante, como en siete días de una campaña electoral entregues los destinos del país? Dime tú, qué debate, qué propuestas”, aseguró. Y señaló que no apoyará a ningún candidato.

Pedro Freire, excandidato presidencial en 2021, por ahora solo ha anunciado su apoyo a Jean Topic, candidato al sillón de Carondelet por el Partido Social Cristiano (PSC).

“Ecuador se encuentra en una encrucijada y es precisamente en estos momentos cuando necesitamos líderes audaces y comprometidos como tú”, dijo Freire en un comunicado público. “Hoy más que nunca debemos unirnos como nación y apoyar a aquellos que están dispuestos a luchar por un Ecuador sin miedo. Jean Topic te ofrezco mi respaldo y te anticipo que pediré a todos los legionarios del Quinto Poder y a todas las personas que para bien me escuchen que me comprometo a trabajar codo a codo para alcanzar los más altos objetivos nacionales en este momento crucial de la historia del Ecuador”.

Topic agredeció a Freire por el apoyo. Ha colgado un video en sus redes sociales para anunciar su candidatura. “Como soldado he combatido en Ucrania, Siria y África. Soy economista, experto en seguridad internacional y fundador de la empresa más grande y tecnológica del Ecuador”.

Otto Sonnenholzner ha sido invitado por el partido Avanza para ser su candidato. Esta organización, dirigida por Javier Orti y Antonio Orbe también llama a otros movimientos a unirse en un gran frente nacional. “Sonnenholzner es un destacado economista y empresario, con amplia trayectoria en los sectores público y privado. Su experiencia y compromiso con el desarrollo económico y social del país, así como su visión de una sociedad más justa y equitativa, lo convierten en un representante de los valores de nuestro partido”, dice el comunicado de Avanza.

Fernando Villavicencio, exlegislador, también ha confirmado que será candidato por los movimientos Gente Buena y Construye. “Es una plataforma de cambio y derrota a las mafias”. Anunció que en las últimas horas se conocerá quién será su binomio. “Estamos cerrando las listas provinciales y nacionales”. El país exige derrotar a las mafias, mafias políticas, crimen organizado, delincuentes de cuello blanco, narcotráfico los vacunadores”.

Los nombres que suenan y sobre los que aún no hay confirmación son el correísta Carlos Rabascal, apoyado por el movimiento Mover, del exfuncionario de Rafael Correa Leonardo Berrezueta. Por el movimiento indígena siguen las asambleas y no hay un nombre que aglutine todos las facciones divididas por los seguidores de Leonidas Iza, de Marlon Santi y Yaku Pérez.

