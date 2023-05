Con un acompañante y a paso sereno, Carlos Rabascall, excandidato a la Vicepresidencia de la República por Unión por la Esperanza, llega a las instalaciones de EXPRESO para conversar sobre la coyuntura nacional, su visión del juicio político a Guillermo Lasso y su futuro electoral.

La Asamblea Nacional dio paso al juicio político al presidente Lasso, ¿por qué debería terminar antes su mandato?

La Asamblea Nacional decide continuar con el juicio político a Guillermo Lasso Leer más

Más allá del resultado, se debería pensar en qué va a pasar después, ya sea que se mantenga o sea destituido. El problema no es una persona, sino qué va a pasar los próximos dos años de incertidumbre...

Se alega que actualmente también hay incertidumbre, ¿en qué cambia que sea destituido el presidente Lasso?

El tema es que hay causales del juicio político, independientemente de los errores de forma. El que transgrede algo debe ser sancionado.

Con lo resuelto por la Asamblea Nacional, ¿la muerte cruzada se vuelve inminente?

No creo que, acercándose el día de la votación, el presidente se atreva a convocar la muerte cruzada. Estaría tratando de evitar la sanción y estudios de opinión demuestran que la mayoría de gente no quiere a Lasso en el poder. Interrumpir el proceso de juicio político podría calentar las calles y perderíamos todos.

Dictar la muerte cruzada podría calentar las calles y con eso perderíamos todos.

El otro escenario posible es que no haya los votos, ¿cree que habrá espacios de gobernabilidad hasta 2025?

Si el presidente evita su destitución, significaría que tiene una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Con ello, Lasso mejorará su relación con el Legislativo. Sin embargo, el tema es si Lasso sabría cómo aprovechar la mayoría para generar reformas. Pero la verdadera gobernabilidad está en el bienestar de las familias.

Rosalía Arteaga: "Estoy dispuesta a colaborar en lo que mi país me llame" Leer más

¿Qué tipo de cambios se deberían emprender?

El presidente debería aprender una lección de sus propios errores. Él no puede seguir viviendo en una burbuja y en un estado de negación. Además, tendría la gran oportunidad de convocar al gran diálogo nacional sobre los ejes estructurales que al país le importan, como la seguridad, reactivación económica, trabajo, salud pública, educación pública, reforma política institucional y desarrollo territorial.

Sin embargo, quedaría resquebrajada su relación con otros partidos políticos...

(El diálogo) no necesariamente es con los partidos políticos, sino con la sociedad en su conjunto, donde intervenga la academia y demás sectores democráticos del país. Los problemas son muy serios como para seguir en una política de picapiedras.

¿El porte regulado de armas ayuda a la lucha en contra de la inseguridad?

En nada. El presidente está demostrando que toma reacciones reactivas, pero que no responden a un plan estratégico, a una visión. No podemos enfocar la solución a la inseguridad ni al porte de armas ni la declaratoria del terrorismo.

El tablero político se empieza a mover para las elecciones presidenciales Leer más

¿Qué aprendió de los comicios de 2021?

Al Ecuador le hace falta debate, pensamiento crítico y procesar mejor las diferencias. Recuperar el sentido de ciudadanía. No es posible que no podamos dialogar entre diversos. No solo es de la política, sino de los políticos, la academia, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

¿Andrés Arauz fue un mal candidato presidencial?

Eso sería faltarle el respeto a Andrés. En la vida hay que tener códigos, quien tiene que decirlo es el pueblo que votó.

Estoy sentando las bases de la visión, aún es muy prematuro mencionar con quién se habla.

¿Qué errores se cometieron en esa campaña electoral?

No hubo una disciplina estratégica en la campaña. Yo continúo y estoy construyendo mi candidatura a la presidencia para 2025, porque estoy viendo que en el Ecuador que no hay mucha intención de querer transformar el país y yo sí quiero que cambie.

Teniendo en cuenta la campaña de 2021, ¿será el candidato del correísmo?

Es público que fui candidato por la Unión por la Esperanza. Yo sigo en la coalición y he sido cercano a la Revolución Ciudadana, pero nada está decidido, solo mi intención de construir mi candidatura.