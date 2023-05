Una calurosa tarde se instalaba en Guayaquil cuando la expresidenta Rosalía Arteaga salía del ascensor de un hotel del centro de la urbe. Antes de iniciar, fiel a otra de sus pasiones, la comunicación, sugiere cambios a la escenografía y, señalando que recién había regresado de Corea del Sur, se sienta y dice estar lista para atender las inquietudes de Diario EXPRESO.

El Ecuador está sumido en una incertidumbre social y política. Desde su visión, ¿cómo llegamos a este punto?

Añadiría la incertidumbre ambiental. Por lo otro, diría que ha habido ceguera en diferentes sectores de la política que no supieron advertir esta crisis de gobernabilidad y social que no es exclusiva del Ecuador. Por ejemplo, no vieron que la brecha social no sea tan grande y de que se atienda a zonas marginales como las fronterizas. También hay marcos legales contradictorios...

Sin embargo, la discusión política de los últimos años ha estado enfocada en otros temas. Ahora estamos en medio de un juicio político...

Esto quiere decir que los ecuatorianos no reflexionamos el voto. Prestamos poca atención a los asambleístas y a las autoridades locales. La actual Asamblea tiene bajos índices de popularidad porque no encontramos gente que piense en el bien del país, sino que se unen tratando de encontrar su beneficio personal o partidista. Incluso ahora se habla del derrocamiento del presidente...

¿Cómo valora el proceso de juicio político a Lasso?

(La Asamblea) habla de sacar un presidente sin tener causales claras e, incluso, con textos que tenían problemas de forma y de fondo. Detrás de todo esto hay ganas de meter bulla, pescar a río revuelto y cimentar cierto tipo de liderazgo.

¿Qué recomendación le podría dar al presidente en este momento de turbulencia?

No soy la más adecuada porque no pude mantenerme en el poder en 1997. Sin embargo, esperemos que pase esta turbulencia, pero que piense qué es lo más trascendente para el país. Si no hay los votos en la Asamblea, el presidente debe reconsiderar lo que debe hacer.

¿Cree que la muerte cruzada es una opción válida?

No es una opción valedera para el país porque contribuiría a una mayor desestabilización. Hay partidos que se sienten victoriosos por las seccionales y creen que pueden capitalizarlo. No es tiempo de muerte cruzada, es tiempo de gobernar el país y brindar seguridad, educación y salud.

Sobre la seguridad, el Gobierno abrió el porte regulado de armas, ¿es una medida que ayuda a una solución?

Soy opuesta al porte de armas porque el monopolio del uso de la fuerza tiene que estar en manos del Estado. Los ciudadanos no debemos estar armados porque sino volvemos a la ley de la selva. También hay que formar a la fuerza pública y dotarla de los implementos necesarios. Pero eso no es lo único que se debería hacer en esto...

¿Qué falta por atender?

Otra de las obligaciones del Estado es proveer educación de calidad, no solo de preocuparse por la infraestructura, sino de capacitar a los docentes y a los directores. También el tema de la salud, es escandaloso que el Ecuador tenga alto índice de embarazo adolescente y demás temas clamorosos para el país, como el trabajo.

Teniendo en cuenta sus observaciones, ¿estaría dispuesta a liderar una coalición para los comicios de 2025?

Sí, porque no estoy en la política partidista. Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que mi país me llame. Suelen decir que ‘más sabe el diablo por viejo que por diablo’ y ya han pasado muchos años desde mi participación y, además, he recorrido el mundo...

¿Su intención implicaría, tal vez, volver a aparecer en una papeleta electoral?

No, hace bastantes años dije que no quería regresar a la política y lo he cumplido. Me he mantenido así para también demostrar a la gente que se puede hacer país sin estar en la política partidista. Se puede trabajar desde diferentes ámbitos. No se necesita estar en la política para trabajar por el bien del Ecuador.