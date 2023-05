La asambleísta Geraldine Weber anunció este martes 9 de mayo que tomó la decisión desvincularse de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) tras haber perdido la confianza en el rumbo que ha tomada la tienda política.

"Ya no existe bancada. Yo no he sido afiliada al Partido Social Cristiano, soy adherente. Lo que sí he hecho el día de hoy aquí en la Asamblea, he desafiliado mi posición como parte de la 6", dijo la legisladora, quien explicó de forma general el motivo de su decisión.

"Mi lucha es a favor de los más indefensos. Lo que está sucediendo en el interior de la bancada es insostenible. El día domingo a mí se me solicitó que firme un documento en blanco para que suba mi alterna en caso de que yo me enferme. Cuando ya no hay confianza, cuando hay irrespeto en una bancada donde trabajamos hacia una finalidad, creo que es momento de dar un paso al costado".

En su intervención ante medios de comunicación, Weber agradeció al líder del PSC, Jaime Nebot, e insistió en el motivo para alejarse del partido de derecha: "Siempre voy a estar agradecida enormemente con el abogado Jaime Nebot, a quien admiro profundamente, pero en este momento de mi vida no concuerdo con lo que está pasando. La unión de ideologías que son opuestas (UNES y PSC) me causa a mí un serio conflicto interno".

Casi al final hizo una acusación dura, aunque no dio más detalles. "Primero Dios, después el pueblo y después los principios que hemos sustentado con mano dura contra la delincuencia. No podemos estar trabajando con personas que tienen dudosas reputaciones. También hemos sustentado abordar la delincuencia con mano dura y realmente yo no veo que estamos logrando los objetivos que nos hemos impuesto", dijo la legisladora.

Esta es la cuarta baja para la bancada socialcristiana, en medio de la coyuntura del proceso de juicio político del presidente Guillermo Lasso. El 20 de abril pasado inició el descalabro de esa tienda con la decisión de Javier Ortiz de apartarse del bloque por presiones y amenazas. Las legisladoras Elina Narváez y Karen Noblecilla también se desvincularon de la bancada.