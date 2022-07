Millones tras millones sigue sumando en deuda el IESS por la atención externa en salud a sus afiliados. La cifra que el seguro social adeuda acumula más de $ 600 millones.

Desde la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) existe indignación por el pago que nunca se realizó tras un acuerdo firmado el pasado 7 de abril con el entonces presidente del IESS, Francisco Cepeda. En marzo, todos sus núcleos anunciaron la suspensión del servicio para nuevos pacientes oncológicos derivados del seguro social, pues la deuda alcanzó los 140 millones y se prometió pagar hasta en mayo con dinero que el Ministerio de Finanzas entregaría como parte de la devolución del IVA. Hasta la fecha, aquello no ocurre.

José Jouvín, presidente de Solca, conversó con EXPRESO y no dudó en expresar su malestar, por la falta de cumplimiento, toda vez que el IESS solicitó hasta un descuento de más del 20 % por pronto pago que redujo lo adeudado a $102 millones. Jouvín comenta que el pago no se habría realizado, porque el vocal en el Consejo Directivo que representa a los empleadores, César Rodríguez, se habría opuesto.

“Esto parece una burla, nos están tomando el pelo. Con Solca no se juega. Nos encontramos con un problema muy grave, porque se suponía que quien debía apoyarnos -como lo venía haciendo- ya no lo hizo y se opuso al pago... El señor Clavijo nos apoyó, el señor Ortega nos apoyó y el otro integrante (Rodríguez), el 8 de junio declaró que el dinero sería para pagar a otras personas”, sostuvo. Este Diario buscó contactar al vocal Rodríguez, pero no contestó a las llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El cambio de presidente de IESS también ha influido en el pago de la deuda. No obstante, Jouvín explicó que están abiertos a un diálogo, pero si no existe voluntad para pagar, desde el próximo 28 de julio no tendrán reparo en dejar de atender a nuevos pacientes derivados. En otro extremo de los acreedores del IESS están los prestadores externos, que son alrededor de 400 centros particulares de especialidades médica a escala nacional, que atienden a afiliados de la seguridad social, que están impagos desde hace 13 meses. Al momento, la deuda supera los $ 500 millones. “Han sido meses en los que nosotros como unidades externas de salud hemos tenido que recurrir a fondos privados para poder subsanar todos los servicios que reciben los afiliados del IESS. Lastimosamente ya no podemos más, no tenemos los recursos para seguir subsistiendo”, comentó César Serrano, director ejecutivo de la Asociación de Prestadores Externos de Salud del IESS.

Según Serrano, el IESS tendría para pagarles $ 78 millones para cubrir parte de lo adeudado, pero dicho monto no alcanza para cubrir un mínimo porcentaje a cada uno de los centros médicos. Piden un desembolso de $ 200 millones para cubrir al menos tres facturas por cada prestador a nivel nacional. Hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos confirmación para entrevistar al presidente del directorio del IESS, Alfredo Ortega. No obstante, tras el II Gabinete Sectorial de Salud liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero, realizado el pasado jueves, se conoció que se pagó a Solca $ 22 millones.