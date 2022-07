El nuevo superintendente de Bancos y Seguros es guayaquileño, tiene 34 años y ostenta el título de Contador Público, de Ingeniero en Auditoría y una maestría en Auditoría Integral. En 2012 ocupó un cargo en la Corporación Financiera Nacional (CFN) y en 2021 estuvo a cargo de la liquidación del Banco Territorial.

Raúl González es el nuevo superintendente de Bancos, pese a cuestionamientos Leer más

En medio de cuestionamientos, el martes pasado fue seleccionado Raúl González para dirigir la Superintendencia de Bancos. Su nombre, incluido en la terna del Ejecutivo, obtuvo cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El ingeniero en Auditoría atiende a Diario EXPRESO en una oficina del centro de Guayaquil, donde funciona su empresa de consultoría, RG PACCIOLI. Ahí contesta interrogantes sobre su patrimonio, su paso por una institución pública en el gobierno de Rafael Correa, la liquidación del Banco Territorial, entre otros temas.

Su designación fue cuestionada. Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, señaló que su empresa tiene un contrato pendiente con el Estado.

Creería que el presidente no tuvo el tiempo suficiente de confrontar esa información que le dieron a último minuto. Yo sí le digo que ese contrato fue en el 2017 y en abril de 2017 existe el recibido, como usted puede ver, por parte de Acerías Nacionales del Ecuador (Andec). Al parecer, en las redes sociales había una información que no era real.

Durante el proceso de selección, usted dijo que recibió presiones para desistir del concurso. La consejera Ibeth Estupiñán también denunció presiones, en cambio, para que acepte la designación.

Después de 22 años regresa la evaluación al sistema financiero Leer más

Tuve llamadas, se hacían pasar como de la Presidencia para que presente la renuncia. No sé qué pensar.

Se lo ha vinculado con el correísmo. Usted fue analista en la Corporación Financiera Nacional en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo llegó ahí?

Yo trabajaba para una firma auditora. De esa firma auditora postulé para un puesto, que era el de analista regional de Cumplimiento. Y en ese puesto yo pasé por un proceso de selección en la CFN de ese entonces. Yo di mi hoja de vida en septiembre de 2012. En octubre, noviembre y diciembre ya estuve trabajando. Tuve que hacer una prueba de evaluación, que eso debe estar en la CFN. Tuve una entrevista. Y ahí yo me adentro a este mundo de la función pública.

¿Conoce a Rafael Correa o ha estado adherido a Alianza PAIS?

Soy apolítico. Tampoco conozco a Rafael Correa, no conozco a ningún político. Soy un joven de 34 años. He hecho mi ejercicio profesional.

Los bancos pequeños: con más morosidad y pérdidas Leer más

¿Y a Guillermo Lasso? Por lo de la terna...

Yo no tengo el privilegio ni la oportunidad de conocerlo al presidente de la República. Sin embargo, al parecer, consideraron mi hoja de vida y postularon mi candidatura para la terna del Ejecutivo, por la gestión que yo he realizado en el Banco Territorial en liquidación y la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda en liquidación.

¿Alguien en particular?

De la Superintendencia de Bancos.

Actores políticos también han observado su paso como liquidador del Banco Territorial (cerrado en el 2013), entidad investigada en un caso de lavado de activos relacionado con el sistema SUCRE entre Ecuador y Venezuela...

Yo entro en el Banco Territorial por una resolución de la superintendenta de Bancos, el 29 de julio de 2021. ¿Qué es lo que hizo esta administración? Presentó un control jurídico ante la Fiscalía para que se verifique, se audite el actuar de jueces y todo este tiempo que ha pasado para entrar a la siguiente etapa, que es la de audiencia de juicio.

La Superintendencia de Bancos también tiene otros frentes por atender, como el caso Isspol, ¿qué se hará en su gestión?

Voy a conformar un equipo multidisciplinario para verificar cuál es la temática del caso y cómo nos podemos orientar al tema de la supervisión o qué es lo que ha pasado en esos casos específicos.

Hasta dónde pueden llegar las competencias de la ‘Super de Bancos’ en ese análisis...

El Pleno llama a juicio a Ruth Arregui Leer más

Muy aparte de lo que se ha generado en ese tema, vamos a enfocarnos en los correctivos. Si ya existió un caso así, vamos a implementar, a reforzar las políticas de buena gobernanza corporativa de esas instituciones de seguridad social. Creería que hubo canalización de recursos en pocas inversiones, el riesgo es alto.

¿Esos controles no existieron en la anterior gestión?

Existe una resolución. Si ya existió un caso de esta naturaleza, entonces existe una debilidad en los controles internos. Pero no solo nos vamos a quedar en hacer la denuncia. Vamos a hacer las acciones correctivas.

Una deuda de la gestión anterior (Ruth Arregui) es la respuesta a clientes de bancos que han denunciado cobros indebidos y ‘desaparición’ de dinero de las cuentas. ¿Qué hará?

No me gusta hablar mal de administraciones pasadas (...). Tenemos que verificar cuáles son los procedimientos internos. Vamos a dar plena atención en ese tema. Puede ser que los departamentos no cruzan información (...).

=