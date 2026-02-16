Tiroteo en Rhode Island durante partido de hockey deja un muerto y varios heridos

Las autoridades se encuentran investigando el hecho. El atacante también fue reportado muerto

Un trágico tiroteo ocurrió en la tarde de este lunes en una pista de hockey en Rhode Island, donde al menos una persona perdió la vida y otras cuatro resultaron heridas, según reportes de CNN. El tiroteo tuvo lugar en el Dennis M. Lynch Arena, ubicado en Pawtucket, y se produjo durante un partido entre dos equipos cooperativos de hockey, informó la filial de CNN WJAR.

El atacante también fue reportado muerto, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte. Las autoridades locales, incluidas la Policía Estatal de Rhode Island y la Policía de Providence, están colaborando en la investigación, mientras que agentes de la oficina de alcohol, Tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) han sido desplegados para apoyar las operaciones de los cuerpos de seguridad locales.

Según el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, la Policía Estatal está trabajando junto con las agencias locales para esclarecer los hechos. La Policía de Providence también está presente en el lugar, brindando apoyo a las autoridades locales.

En el momento del tiroteo, dos equipos cooperativos de hockey estaban jugando en la pista. North Providence, una de las escuelas involucradas, informó a CNN que "la información preliminar indica que el incidente podría haber involucrado a padres de estudiantes de North Providence". Por otro lado, la escuela Coventry confirmó que todos sus estudiantes han sido localizados y están a salvo. El superintendente de Coventry, Don Cowart, indicó en una carta a los padres que un agente de la Policía de Coventry estaba en el lugar para garantizar la seguridad de los estudiantes y coordinar los planes de reunificación.

Saint Raphael Academy, otra escuela cuyo equipo participaba en el evento, también emitió un comunicado asegurando que ninguno de sus estudiantes resultó herido en el incidente.

"Estoy rezando por Pawtucket y por todos los involucrados", expresó el gobernador McKee a través de la red social X.

Otro atentado

Este tiroteo en Rhode Island ocurre apenas unos meses después de otro trágico incidente en el que un hombre abrió fuego en el campus de la Universidad de Brown, en Providence, matando a dos estudiantes e hiriendo a otras nueve personas, lo que dejó a la comunidad devastada.

Las autoridades siguen trabajando en la escena y se espera más información conforme avance la investigación.

