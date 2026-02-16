Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Temblor en Ecuador este lunes 16 de febrero.
Temblor en Ecuador este lunes 16 de febrero.Instituto geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero

El movimiento telúrico se registró en la provincia de Guayas

En la tarde de este 16 de febrero, un temblor de magnitud 3.5 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se produjo a las 15:11 horas (hora local), a una profundidad de 20 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 11.01 km al sureste de la localidad de Naranjal, en la provincia de Guayas, con coordenadas geográficas de 2.727° S de latitud y 79.703° W de longitud. A pesar de su intensidad moderada, el temblor no causó víctimas ni daños materiales significativos hasta el momento.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie

Conaie tilda de “peligro para el país” proyecto de ley minero en Ecuador

Leer más

Ecuador y su actividad sísmica constante

Este evento sísmico resalta la constante actividad tectónica en Ecuador, un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. 

Debido a la interacción de varias placas tectónicas en la región, los terremotos y temblores son fenómenos comunes, especialmente en las zonas costeras y montañosas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tiroteo en Rhode Island durante partido de hockey deja un muerto y varios heridos

  2. Carnaval en Loja: Vilcabamba y Malacatos atrae a turistas por su celebración

  3. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero

  4. Fátima Bosch tuvo de anfitriona a Mara Topic durante su visita al país

  5. Último día del feriado por Carnaval en Quito: estas son algunas de las opciones

LO MÁS VISTO

  1. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  2. Tatiana Coronel defiende gestión de Segura EP tras allanamiento

  3. Sercop entra en mantenimiento tras la publicación de proceso por baños en Carondelet

  4. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  5. Dónde ver EN VIVO Girona vs FC Barcelona HOY: Alineaciones y canales GRATIS | LaLiga

Te recomendamos