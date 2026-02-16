Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero
El movimiento telúrico se registró en la provincia de Guayas
En la tarde de este 16 de febrero, un temblor de magnitud 3.5 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se produjo a las 15:11 horas (hora local), a una profundidad de 20 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 11.01 km al sureste de la localidad de Naranjal, en la provincia de Guayas, con coordenadas geográficas de 2.727° S de latitud y 79.703° W de longitud. A pesar de su intensidad moderada, el temblor no causó víctimas ni daños materiales significativos hasta el momento.
Ecuador y su actividad sísmica constante
Este evento sísmico resalta la constante actividad tectónica en Ecuador, un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo.
Debido a la interacción de varias placas tectónicas en la región, los terremotos y temblores son fenómenos comunes, especialmente en las zonas costeras y montañosas.
