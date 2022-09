Horas después de que pacientes denunciaran que no habían los medicamentos necesarios para realizarse el proceso de hemodiálisis en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, su gerente, Francisco Pérez, apareció en un video institucional el 7 de septiembre de 2022 para señalar que la casa de salud recibió los fármacos y que no se los estaba pidiendo a los afiliados.

La diálisis se vuelve incierta y costosa para pacientes renales Leer más

“Estamos realizando compras, procesos para que nuestros pacientes tengan medicina en un periodo de 8 a 15 meses”, indicó Pérez y destacó que su administración tiene especial atención por los afiliados con enfermedades catastróficas. Sin dar detalles de la cantidad de medicamentos, añadió que “en el transcurso de los días” llegará más heparina al hospital.

#IESSatuServicio l La Unidad Técnica de Hemodiálisis continúa al servicio con normalidad brindando el soporte oportuno y el abastecimiento de los medicamentos para los asegurados.#HTMC #SiempreHaEstado pic.twitter.com/VAnkBrGElx — HTMC_IESS (@HtmcIess) September 7, 2022

El afiliado se queja: el IESS cobra por un servicio que no da Leer más

El 6 de septiembre de 2022, EXPRESO publicó las denuncias de algunos pacientes de diálisis que, entre otros temas, señalaban que debían comprar todos los implementos para poder realizarse el procedimiento. “Tenemos que comprar el suero, que cuesta 1,50 o 2 dólares, la heparina, que cuesta 5, el esparadrapo, todo, porque aquí no hay nada”, indicó uno de los afiliados consultados por este Diario.

El 5 de septiembre pasado, pacientes que asistieron al Teodoro Maldonado denunciaron que no pudieron realizarse sus diálisis porque no podía costear los insumos que requerían y que, otra vez, se habían acabado en la casa de salud. En el video colgado en redes sociales por uno de ellos, se observó que no todas las camillas disponibles estaban siendo ocupadas.