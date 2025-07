Tensión en la Comisión: señalan conflicto de interés a Ferdinan Álvarez

Un solo punto del día. Un solo tema trató el miércoles 30 de julio, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional: informar que los legisladores, miembros de este organismo recibieron los documentos enviados por el sentenciado Daniel Salcedo.

Estos documentos fueron entregados a la Comisión, el lunes 28 de julio, a las 17:35. En total son 4.768 hojas más unos papelógrafos, dijo Ferdinan Álvarez, titular del organismo legislativo, quien a su vez aseguró que “llévense sorpresa al revisar”. Además, agregó: “les digo una cosa, no alegra en lo absoluto cuando uno ve lo que ha ocurrido en esto y en otra investigación que yo llevé personalmente”.

Por otro lado, aseveró que el miércoles 30 de julio fue enviada la información a través del correo institucional porque el abogado de Salcedo, Renato Montero, no folió las hojas que entregaron. Pero no solamente esa información recibió, sino que también los documentos enviados por Xavier Jordán, prófugo de la justicia.

¿Cuándo volverán a sesionar para discutir sobre los documentos recibidos?

Álvarez dio como plazo para la lectura y el análisis de los documentos, a sus compañeros de la Comisión, hasta el lunes 4 de agosto. Ese día sesionarán a las 15:00 para discutir el tema. Aunque advirtió que “la documentación es altamente sensible” por lo que parte de ella, sin especificar qué y cuáles, están comprometidas en investigaciones previas de está ejecutando la Fiscalía General del Estado y en procesos de cooperación.

Además, advirtió que “solamente cuidemos esa parte para no entorpecer ninguna investigación, pero sobre todo para que no se nos vaya a abrir a nosotros una investigación por irrespetar la normativa penal sobre la reserva de la investigación. De ahí, la documentación está aquí disponible”.

Pedido de dar un paso al costado

Sin embargo, debido a que Álvarez ha sido nombrado en las acusaciones que ha hecho Jordán, a través de sus plataformas sociales, la asambleísta por Revolución Ciudadana, Ana Herrera, sugirió que Álvarez dé un paso al costado. “En este proceso de fiscalización usted tiene un conflicto de intereses, (por lo que) considero y le insto a que analice y a que valore su presencia en la conducción de este proceso de fiscalización”.

Para Álvarez no es necesario, ya que Jordán “lo ha difamado”. Por lo que afirmó que “yo no tengo temor asambleísta Herrera. No debo nada, no temo nada”.

No obstante, para Herrera, este trabajo de fiscalización no estaría organizado por no hay cronograma de trabajo. "Hoy lo que tuvimos fue básicamente una rueda de prensa para decirnos que aquí está la documentación". A su criterio esto pudo haber sido comunicado en una reunión privada entre los legisladores.

