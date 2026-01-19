Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este lunes 19 de enero

El epicentro tubo lugar en la provincia del Guayas

En la madrugada de este 19 de enero de 2026, un temblor sorprendió a los habitantes de la provincia de Guayas, en Ecuador. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 3.9 en la escala de magnitud de Richter y se produjo a las 02:03 de la mañana, con un epicentro ubicado a 16 kilómetros de profundidad.

El temblor fue registrado a 2.91 km al sureste de la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Guayas, con coordenadas geográficas de 1.721° S de latitud y 79.960° W de longitud.

La intensidad del sismo fue moderada, aunque no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración hasta el momento.

Evento: igepn2026bhla

Ocurrido: 2026-01-19 02:03:27

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 16.0 km

Lat.: 1.721° S

Long.: 79.960° W

Localizado: a 2.91 km de Santa Lucia, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/b8UEiuA0in pic.twitter.com/VFfo8isaSq — Instituto Geofísico (@IGecuador) January 19, 2026

Actividad sísmica

Ecuador es conocido por su alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce una constante interacción de placas tectónicas.

Los terremotos y temblores moderados son relativamente comunes, especialmente en las regiones costeras y montañosas del país.

