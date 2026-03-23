Temblor en Ecuador hoy: reporte del sismo sentido este 23 de marzo

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la provincia de El Oro. Conoce los detalles

Un temblor se originó cerca de Machala, provincia de El Oro.

Este lunes 23 de marzo del 2026 se reportó un sismo en Ecuador. Aunque no se sintió en todo el país sí se reportó en varias zonas del sur, donde justamente fue su epicentro. Además, fue, según los datos del Instituto Geofísico, un poco fuerte.

El organismo informó que el temblor sucedió a las 12:46:02 de este lunes a 22.13 kilómetros de Machala, capital de la provincia de El Oro. La magnitud fue de 4.4 en la escala de Ritcher con una profundidad de 59.0 kilómetros.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, ni heridos y tampoco daños estructurales. Pero en redes sociales sí se ha visto a personas hablando del temblor incluso hasta en Cuenca que está a 168 kilómetros de Machala.

[REVISADO]

Evento: igepn2026ftix

Ocurrido: 2026-03-23 12:46:02

Mag.: 4.4MLv

Prof.: 59.0 km

Lat.: 3.115° S

Long.: 80.094° W

Localizado: a 22.13 km de Machala, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/5EzsMpb7ou pic.twitter.com/FG4XOp7Ct8 — Instituto Geofísico (@IGecuador) March 23, 2026

Otro temblor en Ecuador este domingo 22 de marzo

El sismo de hoy se da unas horas después de que la noche del domingo 22 de marzo se reportará otro movimiento telúrico. Ese, en cambio, tuvo como epicentro la provincia de Esmeraldas y una magnitud de 3.3 en la escala de Ritcher.

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Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 22:55:46, a una profundidad de 22.0 km, con coordenadas de 1.124° N de latitud y 78.663° W de longitud, localizado a 25.83 km de San Lorenzo.

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