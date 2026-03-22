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Temblor en Ecuador este 22 de marzo.
Temblor en Ecuador este 22 de marzo.Instituto geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 22 de marzo

El temblor se registró en la provincia de Esmeraldas

Durante la noche del 22 de marzo de 2026, la provincia de Esmeraldas registró un temblor de magnitud 3.3 en la escala de Richter que sorprendió a los habitantes de la zona.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 22:55:46, a una profundidad de 22.0 km, con coordenadas de 1.124° N de latitud y 78.663° W de longitud, localizado a 25.83 km de San Lorenzo.

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Pese a su intensidad moderada, hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales significativos.

Ecuador y su actividad sísmica constante

Este evento evidencia la continua actividad tectónica en Ecuador, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor sismicidad del planeta. La interacción de múltiples placas tectónicas hace que terremotos y temblores sean fenómenos frecuentes, especialmente en zonas costeras y montañosas.

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