Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 22 de octubre

La tarde del 22 de octubre de 2025, un sismo sorprendió a los habitantes de Paute, en la provincia de Azuay, según reportó el Instituto Geofísico (IG). El temblor ocurrió a las 13:50 y tuvo una magnitud de 3.9 en la escala de Richter.

El IG indicó que el epicentro se localizó a 27.18 kilómetros de profundidad, lo que clasifica al sismo como de origen intermedio. Afortunadamente, no se han reportado daños materiales ni víctimas hasta el momento.

Evento: igepn2025uspf

Ocurrido: 2025-10-22 13:50:42

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 13.0 km

Lat.: 2.786° S

Long.: 78.523° W

Localizado: a 27.18 km de Paute, Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/Y31UOvwkyl pic.twitter.com/aADQWto9mu — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 22, 2025

Este temblor ocurre tras una fuerte sacudida la noche del 21 de octubre cerca de Arenilla, en la provincia de El Oro que alcanzó una magnitud de 6.1.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.

Ante esta realidad, el Instituto Geofísico recomienda a la población estar preparada para posibles sismos. Entre sus sugerencias se incluye elaborar un plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín.

