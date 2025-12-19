Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de diciembre

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 en la provincia de Napo, según datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN). El evento ocurrió a las 16:59:50 y tuvo una profundidad de 18 kilómetros, con epicentro ubicado a 41.16 kilómetros de Tena, en la Amazonía ecuatoriana (latitud 0.700° S y longitud 78.037° W).

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento telúrico fue percibido en varias zonas del país, incluido Tena y parte de la región interandina. Otros informes oficiales también registraron un evento sísmico en la misma zona durante la tarde del viernes, descrito con un epicentro cercano y una magnitud de 5.1, lo que confirma la actividad telúrica en la región

Percepción del sismo y reporte ciudadano

El sismo fue sentido en localidades amazónicas y en varias ciudades andinas, generando momentánea alarma entre la población. En Quito, Latacunga y los valles orientales, habitantes informaron haber percibido el movimiento con intensidad moderada, aunque sin registrarse daños de consideración ni afectaciones estructurales, según los primeros reportes de instituciones de emergencia.

[REVISADO]

Evento: igepn2025yuuq

Ocurrido: 2025-12-19 16:59:50

Mag.: 5.1MLv

Prof.: 18.0 km

Lat.: 0.700° S

Long.: 78.037° W

Localizado: a 41.16 km de Tena, Napo

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/7MnF1ACUtL pic.twitter.com/iRGhDDgRAi — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 19, 2025

Actividad sísmica en zona de alta vulnerabilidad

La región amazónica de Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Este contexto geológico explica la frecuencia de los movimientos telúricos en el país, donde eventos como el registrado este viernes son monitoreados de forma permanente por el IG-EPN.

Hasta el cierre de esta edición, los organismos nacionales de gestión de riesgos no han reportado víctimas ni daños materiales de gravedad asociados al evento sísmico. El monitoreo continuará durante las próximas horas para descartar posibles réplicas o impactos secundarios.

