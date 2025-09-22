Expreso
Temblor en Ecuador este 22 de septiembre.
Temblor en Ecuador este 22 de septiembre.

Temblor Ecuador hoy: sismo se registró en la Sierra este 21 de septiembre

Un nuevo sismo se sintió en Ecuador

Ecuador continuó temblando este lunes 21 de septiembre de 2025, así lo señalan los reportes del Instituto Geofísico.

El sismo más reciente ocurrió a las 23:30, con una magnitud de 3.9 en la escala de Richter. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se ubicó a 46.86 kilómetros de Riobamba, en Chimborazo.

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Ecuador se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ambos lados de este océano y donde se produce el 85 % de la actividad sísmica mundial, producto de la interacción entre distintas placas tectónicas.

