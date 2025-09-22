Masacre en cárcel de Machala: 13 muertos y fuga tras explosiones en la prisión

Los reos explotaron una pared e intentaron escapar del centro de privación de libertad

Durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre, un violento enfrentamiento dentro del centro de privación de libertad de Machala dejó como saldo 13 fallecidos: 12 internos y un guía penitenciario, según reportes preliminares de las autoridades.

La Policía Nacional informó que alrededor de las 02:00 se escucharon disparos en el interior del recinto. De inmediato, se activó una alerta general y varias unidades se movilizaron hacia el lugar, estableciendo un cerco externo para ingresar al penal.

En medio del tiroteo, se produjo una primera detonación. Las fuerzas del orden confirmaron que se trató de un artefacto explosivo utilizado para abrir una brecha en la infraestructura, con el objetivo de facilitar una fuga masiva.

Pedro Saona recibe sentencia de cárcel, multa y reparación por caso Las Torres Leer más

Explosión destruyó parte de la estructura

Diez minutos después, cuando ya se había desplegado personal policial para intervenir, se registró una segunda explosión. Esta sí logró destruir parte de la pared del centro penitenciario, lo que permitió que un grupo de reclusos intentara escapar.

En ese momento, los uniformados reaccionaron y desplegaron un operativo de contención para evitar una evasión masiva. El intercambio de disparos mantuvo en tensión a los gendarmes y a la población cercana al reclusorio.

RELACIONADAS Una ecuatoriana fue sentenciada a 10 años de cárcel en República Dominicana

Recaptura de internos y búsqueda activa

Finalmente, tras varios minutos de persecución, la Policía logró recapturar a 13 personas privadas de la libertad que habían intentado huir. No obstante, existe la presunción de que uno de los reclusos sí consiguió escapar.

Las autoridades mantienen un despliegue policial permanente en todo el perímetro del centro penitenciario, mientras se realizan operativos de búsqueda en sectores aledaños.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!