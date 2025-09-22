Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Cárcel Machala
Reclusos detonaron explosivos para abrir una pared e intentar escapar.fabricio cruz

Masacre en cárcel de Machala: 13 muertos y fuga tras explosiones en la prisión

Los reos explotaron una pared e intentaron escapar del centro de privación de libertad

Durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre, un violento enfrentamiento dentro del centro de privación de libertad de Machala dejó como saldo 13 fallecidos: 12 internos y un guía penitenciario, según reportes preliminares de las autoridades.

RELACIONADAS

La Policía Nacional informó que alrededor de las 02:00 se escucharon disparos en el interior del recinto. De inmediato, se activó una alerta general y varias unidades se movilizaron hacia el lugar, estableciendo un cerco externo para ingresar al penal.

En medio del tiroteo, se produjo una primera detonación. Las fuerzas del orden confirmaron que se trató de un artefacto explosivo utilizado para abrir una brecha en la infraestructura, con el objetivo de facilitar una fuga masiva.

PEDRO SAONA

Pedro Saona recibe sentencia de cárcel, multa y reparación por caso Las Torres

Leer más

Explosión destruyó parte de la estructura

Diez minutos después, cuando ya se había desplegado personal policial para intervenir, se registró una segunda explosión. Esta sí logró destruir parte de la pared del centro penitenciario, lo que permitió que un grupo de reclusos intentara escapar.

En ese momento, los uniformados reaccionaron y desplegaron un operativo de contención para evitar una evasión masiva. El intercambio de disparos mantuvo en tensión a los gendarmes y a la población cercana al reclusorio.

RELACIONADAS

Recaptura de internos y búsqueda activa

Finalmente, tras varios minutos de persecución, la Policía logró recapturar a 13 personas privadas de la libertad que habían intentado huir. No obstante, existe la presunción de que uno de los reclusos sí consiguió escapar.

Las autoridades mantienen un despliegue policial permanente en todo el perímetro del centro penitenciario, mientras se realizan operativos de búsqueda en sectores aledaños.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así funcionará el transporte público en Quito este 22 de septiembre de paro nacional

  2. Expreso Playlist: Los estrenos de Luz Pinos y Guanaco MC que marcan la semana

  3. Luisa González no irá por reelección como presidenta de RC: ¿Cuál es la razón?

  4. Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de septiembre

  5. Richard Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

LO MÁS VISTO

  1. Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  4. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  5. Paro nacional en Ecuador hoy: horarios y punto de movilización

Te recomendamos