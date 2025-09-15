Pedro Saona recibe sentencia de cárcel, multa y reparación por caso Las Torres

Según Fiscalía, el empresario recibió dinero ilícito en su cuenta internacional para desvanecer glosas de Contraloría

Arresto. El empresario Pedro Saona deberá pasar cinco años en la cárcel, tras ser hallado culpable del delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Luego de cuatro años de haber sido vinculado al caso Las Torres, el empresario Pedro Saona fue sentenciado este 15 de septiembre de 2025 a cinco años de cárcel por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) le ordenó también que cancele una multa de 12 salarios básicos (equivalente a 5.640 dólares) y 100.000 dólares como reparación integral. Además, perderá sus derechos de participación por diez años.

Saona se convierte así en otro de los sentenciados en este caso, en el que también fue condenado el excontralor Pablo Celi y otros nueve procesados.

Dinero ilícito a cambio de desvanecer glosas

Durante la audiencia, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, aseguró que el empresario recibió en su cuenta personal en una entidad financiera internacional más de 110.000 dólares, cuyo dinero ilícito fue entregado a los cabecillas de la organización delictiva, cuyo grupo se estableció con el fin de desvanecer seis glosas que inició la Contraloría en contra de la empresa No Limit.

"Estamos ante un guion": José Serrano responde a acusaciones en el caso Villavicencio Leer más

El Ministerio Público señaló que Saona, junto a Celi y el hermano del excontralor, José Luis, planificaron el desvanecimiento de las glosas e incurrieron en otros delitos como concusión y lavado de activos.

La defensa de Saona alegó que su cliente no prestó la cuenta para recibir el dinero, pero el Tribunal consideró que el empresario actuó con dolo y facilitó su cuenta para que opere el grupo delictivo.

Finalmente, como parte de la sentencia, Saona también deberá ofrecer disculpas públicas y publicar un extracto de la sentencia en un medio impreso de circulación nacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!