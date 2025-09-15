Caso Sinohydro: Fiscal acusa a Lenín Moreno como autor de cohecho

El fiscal Toainga acusó a Moreno como autor de cohecho, mientras que su esposa e hija son señaladas como supuestas cómplices

El fiscal Toainga acusó a Moreno como supuesto autor del delito de cohecho en el caso Sinohydro.

El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, acusó la tarde de este 15 de septiembre de 2025 al expresidente Lenín Moreno como supuesto autor directo del delito de cohecho en el caso Sinohydro, durante la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia.

Toainga apuntó en contra del exvicepresidente de Rafael Correa durante la exposición de los elementos de convicción, en la cual también acusó a la esposa de Moreno, Rocío González, y a su hija como supuestas cómplices del mismo delito.

El titular del Ministerio Público emitió su acusación, después de detallar informes técnicos periciales, testimonios, depósitos en la empresa Ina Investiment Corp, la declaración patrimonial de Moreno al final de su gestión, entre otros.

El expresidente, así como su esposa e hija asistieron de forma telemática a la audiencia. La expaeja presidencial estaba en una sala y su descendiente, en otra. Moreno recibió medidas sustitutivas en este caso y debe presentarse periódicamente en la Embajada de Ecuador en Paraguay, país en donde reside.

Según Fiscalía, Moreno, varios de sus familiares, exfuncionarios públicos, así como empresarios ecuatorianos y chinos están investigados por su presunta participación en una supuesta "red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018".

El supuesto entramado habría operado para adjudicar el contrato de construcción de la hidroeléctrica, cuyo proyecto fue ejecutado por la empresa china Sinohydro, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.