Paro Nacional 2025: Aumenta seguridad en Latacunga y se prevén dos movilizaciones

Movimiento en la Gobernación de Cotopaxi en Latacunga policías y militares custodian.

La jornada del Paro Nacional Ecuador hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, inició con un amplio despliegue de seguridad en Latacunga, capital de Cotopaxi. Desde primeras horas, la Gobernación fue rodeada por vallas metálicas y un contingente mixto de policías y militares que restringen el acceso vehicular.

El operativo responde a la convocatoria de dos movilizaciones en el centro urbano: una liderada por comunidades indígenas que rechazan la eliminación del subsidio al diésel, y otra organizada por simpatizantes del Gobierno en apoyo al Presidente.

Mil uniformados en acción

El coronel Armando Padilla, jefe de la Subzona de Policía Cotopaxi, indicó que alrededor de 1.000 agentes participan en los operativos. Se han instalado cercos internos y externos en la Gobernación, además de brigadas móviles en las vías E-35 y E-30 para garantizar su libre circulación.

Durante la madrugada se reportó un intento de bloqueo en el sector Las Mercedes, en Pujilí, que fue despejado tras una alerta de inteligencia.

Padilla señaló que los controles se mantendrán activos durante todo el día, con relevos de personal en la ciudad y en los distritos policiales de la provincia.

¿Qué marchas están previstas?

Las autoridades confirmaron dos concentraciones para la mañana de este lunes:

La marcha indígena, en rechazo al retiro del subsidio al diésel, partirá desde la estación ferroviaria de Latacunga hacia el centro histórico.

La movilización en respaldo al Gobierno recorrerá los alrededores de la Gobernación como muestra de apoyo al Presidente.

Ambas están programadas entre las 09:00 y 10:00, por lo que se anticipan restricciones temporales en las calles cercanas al casco central.

La Policía ha desplegado unidades de control preventivo en los puntos de encuentro y a lo largo de las rutas previstas para los manifestantes.

Servicios operan con normalidad

Pese al ambiente tenso en Latacunga, donde se encuentra el presidente Daniel Noboa, las actividades cotidianas se desarrollan sin mayores alteraciones.

Paro Nacional Ecuador: Conaie denuncia arremetida de la Policía en territorio waorani Leer más

Mercados, centros de abasto y transporte público urbano y rural funcionan con normalidad. La única medida extraordinaria se aplica en el ámbito educativo: las clases presenciales fueron suspendidas y se adoptó la modalidad virtual como precaución.

Contexto del Paro Nacional

El Paro Nacional Ecuador 2025 fue convocado por organizaciones indígenas y sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que, según denuncias, encarece el transporte y la producción.

Aunque las protestas se extienden por varias regiones, Cotopaxi mantiene su papel histórico como epicentro de movilización social, con Latacunga como punto clave.

El Gobierno también ha promovido concentraciones de respaldo, generando un escenario marcado por la polarización y la tensión política.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!