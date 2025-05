Temblor en Ecuador este domingo 25 de mayo durante el feriado: ¿Dónde se registró?

La madrugada de este domingo 25 de mayo, cuando Ecuador se encuentra en el último día del feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Pichincha, un sismo de magnitud 3.2 sorprendió a los habitantes de la provincia de Pichincha, particularmente en la zona de Machachi, según informó el Instituto Geofísico (IG).

Un sacudón inesperado a las 03:41

De acuerdo con la entidad, el temblor ocurrió a las 03:41:11 con una profundidad de 9 km, lo que explica su notable percepción pese a la baja magnitud. El epicentro fue localizado a 13.72 km de Machachi, cabecera del cantón Mejía.

Aunque el evento no causó daños materiales ni víctimas, sí generó inquietud en redes sociales, donde múltiples usuarios reportaron no solo haber sentido este sismo, sino también un anterior movimiento telúrico no registrado oficialmente.

¿Un segundo temblor? Ciudadanos reportan actividad sísmica no confirmada

En la red social X (antes Twitter), los usuarios compartieron sus experiencias:

Nickybmv🇪🇨 (@NickyBMV): “Hubo otro temblor antes 3:30 aproximadamente, ¿por qué no hay registro?”

FeRnAnDa (@ferchilishious): “Fueron 2 temblores. Casi seguidos a esa hora pero se sintió fuerte. No veo reporte del otro”

Frank Leo (@Frank_Leo21): "Y el de las 03:21?"

flor de azalia (@azalia_de47039): "Ya son 2 sismos estoy en Machachi me despertó"

Ya son 2 sismos estoy en Machachi me despertó — flor de azalia (@azalia_de47039) May 25, 2025

Temblor en Machachi: ¿normal en esta zona?

Machachi, ubicada en el sur de la provincia de Pichincha, forma parte del eje volcánico andino y se encuentra en una zona con actividad tectónica constante. Este tipo de movimientos, aunque leves, son frecuentes debido a la compleja interacción de placas tectónicas en la región.

