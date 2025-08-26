Expreso
Taylor Swift
Taylor Swift se casa con Travis KelceCORTESÍA

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

La cantante estadounidense confirmó su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce

Taylor Swift lo confirmó: está comprometida con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs. La noticia, publicada el 26 de agosto de 2025 por medios internacionales, pone fin a meses de especulaciones sobre la relación entre la cantante y el deportista. El anuncio llega justo cuando Swift finaliza su exitosa gira “The Eras Tour” y Kelce se prepara para una nueva temporada en la NFL.

