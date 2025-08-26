Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift lo confirmó: está comprometida con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs. La noticia, publicada el 26 de agosto de 2025 por medios internacionales, pone fin a meses de especulaciones sobre la relación entre la cantante y el deportista. El anuncio llega justo cuando Swift finaliza su exitosa gira “The Eras Tour” y Kelce se prepara para una nueva temporada en la NFL.