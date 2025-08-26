Comité de Ética tramita denuncia contra correísta Nuria Butiñá por presunto diezmo

La asambleísta de la Revolución Ciudadana fue denunciada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN)

El asambleísta del oficialismo Johnny Lavayen preside el Comité de Ética de la Asamblea.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició este 25 de agosto de 2025 el trámite de la denuncia presentada por la primera vicepresidenta de la Legislatura, la oficialista Mishel Mancheno, en contra de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, por un presunto caso de diezmos.

Según ha explicado públicamente, Mancheno presentó la denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) luego de haber recibido en su despacho el testimonio y pruebas de un exasesor de Butiñá que alegaba haber sido amenazado para dar parte de su sueldo.

Nuria Butiñá deberá presentar sus pruebas de descargo

Tras avocar conocimiento de la denuncia, el Comité de Ética, presidido por el asambleísta Johnny Lavayen (ADN), indicó que en el plazo de tres días se notificará a las partes para que, dentro de diez días, presenten las pruebas de cargo y de descargo, en conformidad con el reglamento interno.

Según recordó la mesa legislativa controlada por el oficialismo, para la práctica de la prueba, tanto la parte denunciante como la denunciada serán recibidas en audiencia por el Comité de Ética, en la fecha que se establezca en su momento.

Tras escuchar a las partes, el Comité de Ética elaborará un informe motivado que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para que resuelva la denuncia presentada por el oficialismo en contra de la asambleísta del correísmo Nuria Butiñá.

