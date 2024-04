La tarea urgente de Ecuador: reconciliarse con México

Las relaciones internacionales que Ecuador ha mantenido con demás países de la región y del continente se han agrietado tras la incursión de la Policía Nacional en la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, la noche del viernes 5 de abril. Hasta ahora, los primeros mandatarios de la región y del continente han rechazado el accionar del Gobierno ecuatoriano.

Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay, Panamá, Guatemala, Colombia, Cuba, Honduras, Argentina, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana han dado declaraciones de apoyo al Gobierno de México, porque, alegan, no justifican la irrupción en la edificación donde funciona la misión diplomática. Varios de ellos han expresado la necesidad de que se convoque a reunión a entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para atenuar la tensión diplomática y para resarcir las relaciones diplomáticas, lo primero y lo urgente que debe hacer el Gobierno Ecuatoriano, expresa Alfredo Espinosa, analista político y experto en Estudios Latinoamericanos, es pedir disculpas públicas. Pero esto no va a pasar, sostiene María Dolores Miño, abogada, docente en la Universidad Internacional del Ecuador y especialista en Derechos Humanos y en derecho internacional.

Sin embargo, si lo hace, Miño recomienda que “en ninguna manera debería ser el reconocer la validez de los actos mexicanos ni desconocer el que (el exvicepresidente) Jorge Glas es una persona que está criminalizada en este momento, que es un posible delincuente, sino simplemente aceptar que la forma cómo se abordó es contraria al derecho internacional”. Al mismo tiempo, “deberíamos dejar de violar el derecho internacional”.

E inmediatamente solicitar a un país amigo que lidere y establezca una comisión diplomática para que tanto México como Ecuador se sienten a dialogar, recomienda Espinosa. En ella se debería acordar que no va a continuar ningún tipo de violación al derecho internacional, así como que México no sea el lugar paradisiaco para que aquellas personas que están reñidas con la justicia disfruten del dinero mal habido y se logre ejecutar las sentencias que se dictan en los países, formula Espinosa.

Incursión. El operativo relámpago para capturar a Jorge Glas al interior de la Embajada la noche del pasado 5 de abril. API

Pero esta discusión no debe ser tratada desde la temática ideológica política, enfatiza Alfredo Negrete, analista político y director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Tecnológica Ecotec. Ni con criterios electorales, sino que debe primar la diplomacia, subraya Espinosa.

Pero hasta eso, el Gobierno debe ser prudentes exhorta Miño; tampoco debe exacerbar más los ánimos ni el conflicto, mediante declaraciones públicas, para que se puedan abrir frentes con otros países.

Negrete sugiere que, en este diálogo, Ecuador podría indicar que se va a “garantizar que el caso de Glas sea analizado en un tribunal internacional” porque el país debe ir con propuestas y con la voluntad de llegar a un acuerdo, debido a que “México va a protestar porque le estamos dañando un pedazo de historia, no es cualquier cosa”.

Negrete hace memoria que es una tradición en México y es parte de su idiosincrasia, el dar asilos diplomáticos, explica Negrete. Entre las figuras que acogió están: Fidel Castro, León Trotski, Evo Morales, Rigoberta Menchú, José Martí, Víctor Raúl Haya de la Torre, Fidel Castro, Héctor José Cámpora, Luis Buñuel y Luis Felipe.

Por otra parte, el presidente Daniel Noboa debe fortalecer las instituciones gubernamentales, sobre todo las diplomáticas, opina Espinosa, debido a que este es el tercer impase diplomático del país. Lo que evidencia que “los funcionarios no están preparados para estos espacios, ya que no tienen la remota idea de lo público”. Por lo que cree que en los espacios diplomáticos trabajen personal de carrera y cuando superemos este momento, “la canciller Gabriela Sommerferld debe salir”.

Si no gestiona un diálogo lo más pronto posible, Ecuador sería condenado políticamente, por haber -apunta- violado una norma fundamental del derecho internacional. Esto sería reprochable y vergonzoso porque nos pone frente a la comunidad internacional como un país que no respeta las reglas del derecho internacional, un estado donde no hay seguridad jurídica ni existe seriedad por parte de sus autoridades, manifiesta Miño. Esto podría repercutir en lo económico, ya que impactaría en el riesgo país, como al establecer negociaciones comerciales con otros país.

