La Policía Nacional ingresó a la Embajada de México en Quito

La noche de este 5 de abril, militares y policías ingresaron a la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

Un patrullero con agentes élite de la Policía Nacional irrumpió en la legislación diplomática para buscar a Glas, sentenciado por corrupción en el caso Sobornos y en la investigación por la reconstrucción de Manabí.

Los militares se encontraban en los exteriores de esta legislación diplomática, luego de que el Gobierno de Ecuador declara persona non grata a la embajadora Raquel Serur Smeke.

En horas de la tarde, el Gobierno dejó saber que no otorgaría el salvoconducto a Jorge Glas para que salga del país y sostuvo que el asilo político otorgado por México al exvicepresidente no es jurídicamente lícito.

Por su parte, Roberto Canseco jefe de la Cancillería, mencionó que no se ha podido comunicar con las autoridades mexicanas. "No me han dejado hacer nada, estoy totalmente indefenso con este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido ni en los peores casos".

Relata que se encontraban por salir del edificio cuando se encontraron con los policías ingresando a la Embajada.

Respecto a las acciones que tomaría México frente a lo ocurrido, el legislador comentó que aún no tiene conocimiento sobre ello.